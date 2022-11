Sara Devos en Louis-Victor Lemaire Vlaams kampioen tafeltennis

De beste Vlaamse jeugdspelers in het tafeltennis streden in Merksem voor de titels bij de jongens en de meisjes in vier verschillende leeftijdscategorieën, of de preminiemen, miniemen, cadetten en junioren.

Sara Devos uit Kachtem, met als klassement A3, was ongenaakbaar bij de meisjes junior. Ze won elke wedstrijd, acht in totaal, met 3-0 en kon op die manier haar Vlaamse titel verlengen. “Dat belooft voor de toekomst. Ze mag nu dus zeker hoger mikken en met de nationale ploeg kan ze dan ook doelen vooropstellen”, klinkt het bij de Vlaamse Tafeltennis Liga.

Sara maakte een goede maand geleden samen met Julie Van Hauwaert uit Zandvoorde deel uit van de nationale damesploeg tijdens een driehoektornooi in Spa tegen Zwitserland en Israël. Samen met Margo Degraef en Lilou Massart konden de West-Vlaamse dames zich plaatsen voor de tweede kwalificatiefase van het Europees kampioenschap. Van Hauwaert en Devos kregen er tevens de Gouden Palet uitgereikt, zij het respectievelijk voor het jaar 2020 en 2021.

Miniemen jongens

Op het Vlaams kampioenschap was er tevens geen verrassing bij de miniemen jongens waar Louis-Victor Lemaire (C6, TTC Wenduine) met de titel ging lopen. Hij won zijn negen ontmoetingen. Bij de meisjes in die leeftijdscategorie was er een bronzen medaille voor Cato Verley (C4, TTC Zandvoorde) uit Oostkamp. Verder was er bij de preminiemen een zilveren plak voor Kris Gombosuren (E4, TTC Drive Oostende) en een bronzen medaille voor Fleur Desmet (B4, TTC Meulebeke) bij de junior meisjes.

Voor het tweede jaar op rij ging Limburg Kempen op het VK met de klassementsbeker lopen na een mooie collectieve prestatie. West-Vlaanderen werd na Antwerpen derde. (ACR)