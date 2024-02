Sandrine Tas verrast met zege in massastart in het Canadese Quebec

Sandrine Tas heeft zondag in het Canadese Quebec met een verrassende overwinning op de massastart de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen afgesloten. Tas, als inlineskater ooit wereldkampioene, boekte haar eerste internationale zege in het schaatsen.

De 28-jarige West-Vlaamse won de sprint van een groep van zeven rijdsters, die al in de beginfase van de minimarathon waren ontsnapt. De Zwitser Ramona Härdi eindigde als tweede en de Duitse Michelle Uhrig als derde.

De voorsprong van de groep groeide snel tot bijna een ronde; de Canadese en Nederlandse favorieten reden met het oog op het eindklassement een tactische race en maakten geen aanstalten om de vluchters te achterhalen. De wereldbeker gaat naar de Canadese Valerie Maltais. In de eindrangschikking bleef Tas vijfde.

Tas was al zeker van een ticket voor de wereldkampioenschappen afstanden, die in Calgary op donderdag 15 februari beginnen. Ze krijgt op de massastart gezelschap van Fran Vanhoutte, die zich via de vijfde plaats in de B-groep plaatste. Naast de minimarathon kan Tas op de Olympic Oval ook starten op de 3 kilometer.

Kansen grijpen

“Blij? Natuurlijk ben ik blij. Je krijgt in het leven een aantal kansen. Die moet je grijpen. Dat heb ik vandaag gedaan”, vertelde de 28-jarige Oostendse.

Toen de ontsnapping van zeven rijdsters tot stand kwam, wist Tas dat er iets speciaal zou gaan gebeuren. “We wilden er allemaal voor werken. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb er ook voor gezorgd dat ik voldoende over had voor de sprint.”

De schaatsster, die als skeeleraarster een wereldtopper was, erkent dat de Canadese en Nederlandse vrouwen op dit onderdeel gewoon beter zijn. “Maar dat betekent niet dat ze alle wedstrijden naar hun hand kunnen zetten. Canada en Nederland hadden in deze race hun eigen belangen. De wereldbeker moest voor Valerie Maltais worden veiliggesteld. De Nederlandse rijdsters wilden daar niet bij helpen.”