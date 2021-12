Sandrine Tas verbetert eigen BR in Calgary

Onze nationale schaatsers vertoeven momenteel na de Verenigde Staten in Canada voor een deelname aan opnieuw een Wereldbekermanche. De eerste had vorig weekend plaats op het snelle ijs van Salt Lake City.

Voor het eerst in haar nog jonge schaatsloopbaan dook Sandrine Tas (Langebaan Schaatslcub Gent) er onder de twee minuten op de 1.500 meter. Op de slotdag finishte de Oostendse in 1:58’55”. Haar vorige besttijd was 2:01’95” en deed ze dus bijna 3,5 seconde sneller.

“Het is altijd mooi om je vorige prestaties te verbeteren. Als een beginnend schaatser is het voor mij wel belangrijk dat ik die progressie blijf maken. In Salt Lake moest ik op dat snelle ijs wel sneller gaan, anders had ik het niet goed gedaan. Maar ik was veel sneller en dat stemt mij wel tevreden.”

Tas reed er eerder naar een BR op de 500 meter, waar ze acht honderdsten seconde sneller was dan de dag voordien: 38’71”. Ook op de 1.000 meter zorgde ze voor een Belgische toptijd: 1:16’53”.

Lijn doortrekken

In Calgary probeert Sandrine nu om die goede lijn door te trekken. “Ik hoop terug in de buurt van mijn persoonlijke besttijden te komen en dan zie ik wel wat het uiteindelijke resultaat is. Het belangrijkste is vooral om technisch goed te schaatsen en te werken aan de aandachtspunten die ik vanuit Salt Lake meekreeg.”

Een week na haar Belgisch record op de 500m heeft Sandrine in Calgary opnieuw een toptijd geschaatst op de afstand. Ze deed nog vier honderdsten beter. De nieuwe Belgische besttijd bedraagt nu 38,67 seconden. Met die tijd werd ze 17e in de B-divisie.

Op langere termijn is het haar bedoeling om in de A-groep te komen. “Of dat realistisch is zal de komende jaren moeten blijken. Voorlopig ben ik goed bezig en ik werk elke dag hard aan de weg omhoog. Het is nu moeilijk te voorspellen waar ik ooit uitkom of waar mijn progressie zal stoppen.”

In het Noorse Stavanger zat Tas op de 500 meter iets minder dan een seconde van de eersten in de B-groep. “Dat biedt toch perspectieven al is het elk weekend anders. Ik probeer vooral te focussen op mezelf en mezelf te verbeteren en iets minder bezig te zijn met wat de anderen doen. Het komt er op neer dat ik steeds dichter bij kom en dat is het belangrijkste”, eindigt Sandrine Tas.

(ACR)