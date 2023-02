Sandrine Tas uiteindelijk achtste in de massastart

De zesde en laatste wereldbeker van het schaatsseizoen is ten einde. De wereldbekerfinale in Polen was tevens een laatste kans voor de schaatsers om iets neer te zetten in aanloop naar het WK afstanden, het laatste en belangrijkste tornooi van dit seizoen.

Dat WK heeft van 2 tot en met 5 maart plaats in het Nederlandse Heerenveen, in ijshal Thialf als de thuishaven van Sandrine Tas uit Oostende en Bruggeling Mathias Vosté.

Tas was vrijdag en zaterdag in Polen niet in actie gekomen omdat ze zich volledig wilde richten op de massastart van zondagnamiddag. Ze eindigde op de zesde plaats en werd hiermee achtste in de eindrangschikking. De wereldbeker met een premie van 16.000 dollar was voor de Canadese Ivanie Blondine. Tas had zich als zesde geplaatst voor de finale en bij de eerste tussensprint was ze goed voor het maximum van de punten.

Vierde plaats voor Mathias Vosté

In de finale volgde eenzelfde scenario. Tot een eindsprint kwam het niet omdat ervoor de Japanse Horikawa en de Canadese Maltais voor een geslaagde vluchtpoging hadden gezorgd. Blondine werd derde. Onze landgenoot Bart Swings zorgde dan weer voor de eindzege in de massastart bij de mannen.

Mathias Vosté heeft in zijn laatste wedstrijd van het wereldbekerseizoen een vierde plaats weggekaapt op de 1.000 meter in de B-groep. Met 1’10”34 verloor hij in de laatste rit met één honderdste van de Noor Henrik Fagerli Rukke. De zege was voor de Nederlander Jarno Botman in 1’09”19. Op de 500 meter zette Vosté 36”19 neer waarmee hij vijftiende werd in de B-groep (op 20).

(ACR/ Foto BELGA)