Sandrine Tas trekt zich ziek terug uit het EK allround in Hamar

Sandrine Tas zal tijdens de Europese kampioenschappen schaatsen voor allrounders in het Noorse Hamar niet meer in actie komen. Voor de 3.000 meter heeft Tas zich ziek teruggetrokken.

“Ik heb al twee dagen last van maag en darmen”, zei Tas zaterdag tegen Belga. “De 500 meter ging nog. De tijd was niet best, maar over de klassering kon ik niet klagen.” Op het eerste onderdeel van de vierkamp was Tas in 40.35 vijfde geworden.

“Het is beter nu niet te schaatsen. Het seizoen is nog lang. Ik wil me richten op herstel en daarna de wereldbekerwedstrijden.” Op de 3.000 meter had Tas in het voorlaatste paar tegen de Nederlandse Marijke Groenewoud moeten schaatsen.

