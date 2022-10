Sandrine Tas sluit trip naar Inzell af met tweede plaats op massastart

Op de laatste dag van de internationale schaatswedstrijden in Inzell is de Oostendse Sandrine Tas zondag als tweede geëindigd op de massastart. In de eindsprint was de Duitse Michelle Uhrig 28 honderdsten van een seconde sneller. De Zwitserse Vera Guntert werd derde.

Gedurende de race had de attente Tas bij een tussensprint al drie punten verzameld. Op de streep kwamen daar door de tweede plaats nog 40 bij. De winnares van een massastart incasseert 60 punten.

Aan de race deden vijftien rijdsters uit zeven landen mee. Onder hen de vroegere olympische en wereldkampioene, Claudia Pechstein uit Duitsland, die zesde werd. Na de derde plaats op de 3.000 meter had Tas zondag afgezien van een start op de 1.500 meter.

