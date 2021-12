Sandrine Tas scherpt record 500 meter weer aan

Voor de tweede achtereenvolgende dag heeft Sandrine Tas het Belgische record schaatsen op de 500 meter verbeterd. Tas kwam zaterdag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City tot een tijd van 38.71 seconden.

Dat is acht honderdsten sneller dan de toptijd van de openingsdag. Tas startte op de buitenbaan tegen de Zuid-Koreaanse Chae Eun Park. De eerste honderd meter ging in 10.7. De West-Vlaamse eindigde in de B-groep als negentiende (van 28). Beste sprintster in die categorie was Yekaterina Aidova uit Kazachstan: 37.55.

De dag voor de wedstrijden ontsnapte Tas trouwens maar net aan een nare valpartij. Op de drukke piste liep de Nederlandse coach Jan Coopmans een zware hersenschudding op nadat hij door een val van Natalia Czerwonka was meegesleept. Fracties van een seconde daarvoor schoot de Poolse rijdster rakelings langs Tas, die met de schrik vrij kwam. Coopmans moest naar het ziekenhuis voor onderzoek en brengt nu het weekeinde door in een hotelkamer in Salt Lake City.