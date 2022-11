Sandrine Tas schaatst persoonlijk record op 3.000 meer

De Oostendse Sandrine Tas heeft zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen haar persoonlijke record op de 3.000 meter verbeterd tot 4:12.72. Die prestatie was goed voor de zesde plaats in de B-groep.

De eerste drie promoveren naar de A-groep: de Chinese Han Mei (4:05.07), de Nederlandse Merel Conijn (4:05.86) en de Amerikaanse Mia Kilburg (4:07.48).

Tas, een West-Vlaamse die zich in de wintermaanden in Heerenveen heeft gevestigd, was ruim een seconde sneller dan bijna een jaar geleden. Op 10 december had ze op de hooglandbaan in Calgary 4:13.98 genoteerd. Over twee weken wordt de serie wereldbekerwedstrijden daar voortgezet.

Langzame start

Het was voor Tas de tweede persoonlijke toptijd van het weekeinde. Eerder klokte ze op de 1.500 meter 1:58.09. Daarmee won ze de race in de B-groep en promoveerde ze naar de A-klasse.

De 27-jarige rijdster, in het skeeleren een wereldtopper en in het schaatsen een leerling, heeft beslist om zich om tijden niet al te druk te maken. “Na verbetering van de techniek, komen de betere tijden vanzelf”, is haar standpunt. Ze lijkt gelijk te krijgen.

Tas begon haar rit tegen de Poolse Karolina Bosiek te langzaam om een plaats in de top van het klassement veroveren. Ze schaatste vervolgens een aantal stabiele ronden. Doordat de meeste andere rijdsters in de laatste ovalen veel snelheid verloren, klom ze een aantal plaatsen.

