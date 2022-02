Sandrine Tas schaatst naar 28e plek op 500 meter

Sandrine Tas is zondag op de Olympische Winterspelen in Peking op de 28e plaats van de 30 geëindigd op de 500 meter schaatsen. Het goud ging naar de Amerikaanse Erin Jackson.

Tas kwam zondag al vroeg in actie op de 500 meter snelschaatsen in de National Speed Skating Oval. In de tweede rit stond ze tegenover de Noorse Julie Nistad Samsonsen. Tas kwam in een tijd van 39.37 over de streep, Samsonsen in 39.02. De Noorse eindigde uiteindelijk op de 24e plek. Tas laat de Roemeense Mihaela Hogas (39.45) en de Argentijnse Maria Victoria Rodriguez (39.70) achter zich in de uitslag.

Teststarten

De Amerikaanse Erin Jackson was de snelste met een tijd van 37.04 seconden. De Japanse Miho Takagi, die al in de vierde rit startte, had lange tijd de snelste tijd achter haar naam, maar werd uiteindelijk tweede (+0.08). Het brons ging naar de Russische Angelina Golikova (+0.17).

Eerder werd Tas in Peking voorlaatste (29e) op de 1.500 meter. De Oostendse toonde zich achteraf niet helemaal tevreden over haar wedstrijd. “Deze week heb ik op trainingen enkele teststarten gedaan, en die waren echt goed. Ik vind het wel jammer dat dat er nu niet uitkwam in de wedstrijd”, vertelde Tas.

Goede punten

“Maar er waren ook wel goede punten. Ik had het traagste persoonlijk record van iedereen, en ik houd toch twee dames achter me. Ik denk dat ik vandaag best wel op niveau heb gepresteerd. Ik heb de neiging om iets te veel op mijn tenen te rijden, een gewoonte die ik heb meegebracht uit het skeeleren. Maar in het schaatsen is het echt belangrijk dat je meer vanuit je billen rijdt. Dat blijft een aandachtspunt”, besloot Tas.

