Sandrine Tas schaatst het EK allround in het Noorse Hamar: “Het beste van mezelf geven”

Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 januari neemt Sandrine Tas uit Zandvoorde aan haar eerste Europees kampioenschap allround in het Noorse Hamar deel. Sandrine, pas schaatser sinds november 2018 en vorige winter al deelneemster aan de Olympische Spelen, is aan een knap seizoen bezig.

“Vorig seizoen was ik soms te veel bezig met het kwalificatieproces voor de Olympische Spelen en de druk die daarbij kwam kijken. Voor het huidige seizoen stelde ik voor mezelf bepaalde doelstellingen. Ik ben 100% gefocust op het verbeteren van mijn schaatstechniek”, benadrukt Sandrine Tas.

“Nu is er meer tijd en rust om echt weer van de basis uit te verbeteren. Dat is me behoorlijk goed gelukt. Er is nog altijd veel ruimte voor verbetering, maar ik ben tevreden met de stappen die ik op korte tijd gezet heb. Mijn duidelijke progressie geeft me veel goede moed voor de toekomst.”

Resultaten

“Natuurlijk had ik ook op het vlak van resultaten bepaalde doelstellingen”, zegt Sandrine Tas. “Ik wilde op de massastart een mooie stap vooruitzetten. Ik wilde consequent finales rijden nadat ik vorig jaar maar een op drie finales reed. Ook wil ik richting een mondiale top twaalf evolueren. Tot nu toe reed ik alle finales en werd ik zesde, achtste, elfde en twaalfde op de vier wereldbekers die we dit seizoen al gehad hebben.”

“Mijn duidelijke progressie geeft me veel goede moed voor de toekomst”

“Ik heb mijn doelstellingen ruimschoots gehaald en zelfs overtroffen. Waar ik vorig jaar op een slechte dag het vaak nog moeilijk had om de concurrentie bij te houden in de halve finales, haalde ik dit jaar nog de finale en werd zelfs twaalfde”, zegt een Tas, die dit seizoen al persoonlijke records verpulverde en zelfs proefde van de A-groep. Ze is tevreden maar ook ambitieus en kritisch. In de nabije toekomst wil ze nog groeien.

Eerste keer

“Op zich denk ik wel dat het Europees kampioenschap allround mij moet liggen. Ik kan behoorlijk sprinten en ik heb ook op de langere afstanden al goede wedstrijden gereden. Maar voor mij is het EK tijdens dit seizoen geen uitgesproken doel.”

“Na de wereldbekermanches heb ik het even rustiger aan gedaan om weer goed op te bouwen richting mijn echte doel dit seizoen, het WK afstanden begin maart in Thialf in Heerenveen”, verklapt Sandrine Tas. “Straks zal ik in Noorwegen gewoon op elke afstand het beste van mezelf geven en proberen bij te leren. Dan zien we wel waar ik strand in het klassement.”

Financiële steun

Sandrine Tas, afgestudeerd als master in de bio-ingenieurswetenschappen richting levensmiddelenwetenschappen en voeding, kan nog altijd financiële steun gebruiken. Het Belgische Team Pursuit, waarin ze begon te schaatsen, hield er na één jaar mee op.

“Tot nu toe heeft Sport Vlaanderen mij nog niet gesteund. De criteria van Sport Vlaanderen zijn heel streng en ik heb daar vorig jaar net niet aan voldaan. Wel ben ik er rotsvast van overtuigd dat ik de potentie heb om daar te komen. Mijn resultaten van de afgelopen weken bewijzen dat ook wel”, zegt ze.

“Omdat de federatie KBSF in financiële moeilijkheden verkeert, moet ik dit seizoen alles grotendeels zelf bekostigen. Ik krijg heel veel hulp van mijn ouders, heb met IKO Insulation een mooie sponsor gevonden tot aan de Spelen en hoop binnenkort op dat vlak nog mooi nieuws te kunnen delen.”

“Deze lastige situatie zorgt ook wel voor behoorlijk wat stress die je als sporter eigenlijk kan missen, maar ik probeer er het beste van te maken. Alle hulp is welkom. Geïnteresseerden kunnen me contacteren via mijn website www.sandrinetas.be of via Instagram.”

(Peter Rossel)