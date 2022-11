Sandrine Tas relativeert succes in Heerenveen: “Er komen mindere wedstrijden”

Heerenveen is min of meer een tweede thuis voor Sandrine Tas, waar ze tijdens de wintermaanden in Thialf haar schaatstrainingen op de lange baan afwerkt. Daar heeft ze nu enkele knappe resultaten geboekt. Maar ze blijft realistisch: “Er zullen mindere wedstrijden komen.”

Op het voor haar gekende ijs zette Sandrine tijdens het tweede wereldbekerweekend enkele knappe prestaties neer, met als uitschieter winst in de B-groep op de 1.500 meter: goed voor een promotie naar de A-divisie op de volgende World Cup, van 9 tot 11 december in het Canadese Calgary. Op de 3.000 meter (4:13’98) reed ze – net als op de 1.500 meter (1:58’09) – een persoonlijke besttijd, goed voor een zesde plaats.

“Voor aanvang van het seizoen had ik enkele doelstellingen in gedachten, maar dat ik in staat zou zijn om al in een B-groep te winnen, hoorde daar niet bij. Het is mooi dat dat al bij de tweede World Cup lukte”, vindt Sandrine.

“Maar ik blijf voorzichtig en realistisch: er zullen mindere wedstrijden komen. Ik wil mezelf geen al te grote druk opleggen, dus geen plaats- of tijdsprognoses. Het is nu vooral continu werken op training, om mijn techniek te verbeteren. En dan zullen die tijden en resultaten wel vanzelf komen. Ik focus mij er vooral op om tijdens het schaatsen zelf vooruitgang te boeken. Om fysiek in orde te zijn. Elke wedstrijd die ik rijd, wil ik beter leren schaatsen. Dat is zo’n beetje het stadium waarin ik nu zit.”

Massastart

Eerder werd de 27-jarige Oostendse in Thialf elfde in de massastart. Die discipline geniet haar voorkeur.

“Ik heb voor de massastart het meeste potentieel. In Stavanger was ik achtste, nu elfde – in de A-groep, en dat mag nog altijd hoger ingeschat worden dan een eerste plaats in de B-groep. Het is iets gemakkelijker dan die individuele afstanden, omwille van mijn ervaring in het skeeleren. Ik heb er vertrouwen in dat ik tijdens de massastart nog stappen kan zetten, richting de top.”

(ACR)