Sandrine Tas promoveert na succes op de 1.500 meter

Sandrine Tas heeft op de tweede dag van de World Cup lange baan schaatsen in het Nederlandse Heerenveen de 1.500 meter in de B-groep gewonnen. Door deze zege mag de 27-jarige Oostendse in de volgende wereldbeker, van 9 tot 11 december in het Canadese Calgary, in de A-groep meedoen.

Met een tijd van 1’58”09 bleef ze, zij het zeer nipt met 73 honderdsten, de Nederlandse Reina Anema voor. Tas zorgde tevens voor een nieuw persoonlijk record en doet 46 honderdsten van haar tijd van vorig jaar in Salt Lake City. Ze nadert hiermee op het Belgische record van Jelena Peeters (1’56”99), in Calgary in december 2017.

Vorig weekend in het Noorse Stavanger, waar het wereldbekerseizoen op het ijs van start ging, werd Sandrine op de 1.500 meter achtste in 2’03”07. Voor de wedstrijd in Heerenveen, waar Tas ook traint, liet ze weten om bij de afstanden niet zo zeer naar tijden te kijken. Ze wilde vooral op haar techniek letten. Haar focus ligt op de massastarts, de discipline waarin Bart Swings olympisch kampioen werd. Streeftijden voor de afstanden zegt ze niet in haar hoofd te hebben. Op de massastart bij de vrouwen eindigde ze vrijdag in Heerenveen na een vierde plaats in de halve finale op de elfde stek in de finale.

Sandrine Tas maakt sinds kort, samen met Mathias Vosté uit Brugge, deel uit van een internationale schaatsploeg, Novus. Een team, dat acht rijders en rijdsters telt en onder leiding staat van de Australische coach Daniel Greig, Daarnaast maakte de Oostendse vorige week ook bekend dat ze met IKO een sponsor heeft. En dit tot aan de volgende Winterspelen van Milaan in 2026. IKO was al hoofdsponsor van het gelijknamige Nederlandse schaatsteam IKO, waar ook Bart Swings deel van uitmaakt.

Nog in Heerenveen op World Cup finishte Mathias Vosté als 20ste op de 500 meter bij de mannen in de B-groep in 35”91. Eerder op de 1.000 meter werd hij 4de in de B-groep in 1’09”34. Indra Médard uit Zandvoorde maakte vrijdag zijn debuut tijdens de massastart bij de mannen en werd in zijn halve finale twaalfde.

(ACR)