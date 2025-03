Sandrine Tas opent WK met zestiende plek op drie kilometer

Sandrine Tas heeft de wereldkampioenschappen schaatsen in het Noorse Hamar geopend met de zestiende plaats op de 3.000 meter. Met een tijd van 4:10.39 beantwoordde de 29-jarige Oostendse aan de verwachtingen. De eerste titel kwam in het bezit van de Nederlandse Joy Beune (4:00.39), voor de Tsjechische Martina Sablikova (4:00.57) en de Nederlandse debutante Merel Conijn (4:01.22).

De Noorse favoriete Ragne Wiklund, winnares van de wereldbeker, viel met een honderdste seconde buiten de prijzen. Beune is de opvolgster van haar landgenote Irene Schouten, die na vorig seizoen haar loopbaan beëindigde.

Het uit 2022 daterende baanrecord van Schouten (3:58.00) bleef buiten bereik. De tijden vielen iets tegen. In de trainingsdagen die aan het toernooi vooraf gingen, waren de rijdsters nochtans opgetogen over de ijskwalitieit.

Tas kwam donderdag als eerste van zeven Belgen aan de start. Later op de avond volgt Bart Swings op de vijf kilometer. Op papier was Tas op deze afstand een van de minste van de twintig deelneemsters. Ze had de negentiende staan. Haar rechtstreekse tegenstandster was de negentienjarige Duitse Maira Jasch. Aanvankelijk was Tas gekoppeld aan de Amerikaanse Greta Meyers, maar die voelde zich niet fit entrok zich terug om alles op de massastart te zetten. Tas pakte de race zelfbewust en aanvallend aan. Ze handhaafde het al in de eerste ronden opgebouwde verschil, dat op de streep twee en een halve seconde bedroeg: 4:10.39 tegen 4:12.76.