Sandrine Tas neemt in eigen huis deel aan het WK: “Toch een beetje een voordeel voor mij”

Tot en met zondag 5 maart strijdt de internationale schaatstop in het Nederlandse Heerenveen om de wereldtitels op het ISU WK Afstanden. Sandrine Tas neemt er deel aan de 1.500 en 3.000 meter en focust op de massastart.

Sandrine Tas (27) is over het algemeen tevreden met de stappen die ze voorbije maanden heeft gezet. “Zeker tegenover vorig seizoen geeft die progressie mij goede moed voor wat nog komt”, vertelt de Oostendse. “Ook al zijn de afgelopen twee maanden niet zo gemakkelijk geweest door allerlei gezondheidsproblemen, zoals pijn aan mijn tanden. Ik voel mij ondertussen terug beter en hoop dat ik het seizoen op het WK mooi kan afsluiten.”

Overtreffen

In december vorig jaar zette Sandrine in het Canadese Calgary een persoonlijke besttijd neer op zowel de 1.500 als de 3.000 meter, in respectievelijk 1:57’67 en 4:08’23. In Polen, tijdens de laatste wereldbekermanche van het seizoen, legde Sandrine in de massastart beslag op de zesde plaats. In de eindstand eindigde ze als achtste.

Op deze drie disciplines kon ze zich kwalificeren voor het WK. “Tot nu toe heb ik mij tijdens die wereldbekerwedstrijden wel kunnen overtreffen. Voor aanvang van het seizoen had ik niet gedacht dat ik voor de 1,5 en de 3 kilometer in de A-groep zou kunnen staan. En met mijn plaats in het algemeen klassement van de massastart kan ik zeker tevreden zijn. Nu komt het grootste doel.”

Thuisvoordeel

De doelstelling in de massastart was om dit seizoen iets meer constante te leggen in de prestaties en de A-finale te rijden. Dat is gelukt. “Op het WK wordt dit mijn belangrijkste race. Ik heb het niveau om de finale te rijden en daarin een mooie plaats te halen”, aldus Sandrine Tas.

Het wordt een thuiswedstrijd daar in Heerenveen, waar ze dagelijks traint. “Ik ken die omgeving. Je bent dan misschien iets rustiger. Het ijs verandert richting de wedstrijden zo hard dat het iets anders aanvoelt. Maar sowieso is het toch een beetje een voordeel.”

