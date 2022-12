Sandrine Tas moet aan de bak zonder steun van Snelschaatsfederatie: “Schaatsen brengt me amper iets op. Frustrerend”

In het Canadese Calgary staat dit weekend een wereldbekermanche schaatsen op het programma. De 27-jarige Sandrine Tas betaalde zelf de verre verplaatsing, want ze krijgt geen financiële ondersteuning meer van de federatie. “Ik val net buiten de boot en dat is enorm zuur.”

De Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) heeft het financieel lastig en kan enkel wereldtopper Bart Swings naar de wereldbekerwedstrijden sturen. Sandrine Tas en co worden dus aan hun lot overgelaten. “Voor mij zijn er heel wat dingen veranderd”, steekt de Oostendse van wal. “Net voor de Olympische Winterspelen in Peking studeerde ik af en werd ik fulltime schaatsster. Als studente lag ik er nog niet wakker van, maar het schaatsen kost mij heel wat geld. Ik wil achteraf geen spijt hebben en daarom doe ik er ook alles aan om er het maximale uit te halen, maar makkelijk is het niet. Gelukkig krijg ik veel steun van mijn ouders en heb ik met IKO een mooie sponsor weten te strikken. We gaan alvast in zee tot de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en daarna zien we wel. Maar zelfs dat is niet voldoende om mijn volledige sportcarrière te bekostigen. Het is een moeilijke situatie en ik voel me er ongemakkelijk bij.”

Zoektocht

“Ik blijf zoeken naar sponsors, maar tegenwoordig is dat niet zo evident. Het bezorgt me vooral extra stress, want het kost me alleen maar geld, terwijl ik er amper iets aan verdien. Onze federatie heeft geen geld. Ze kunnen niet uitgeven wat ze niet hebben. Het is spijtig dat er geen sponsors op de kar springen, want de Olympische Winterspelen in Peking waren een voltreffer voor ons land. Sport Vlaanderen heeft de criteria aangepast en zo beslist om mij geen financiële ondersteuning meer te geven. Ik val net buiten de boot en dat is enorm zuur. Ik kan het hen evenwel niet kwalijk nemen, maar zonder steun is het moeilijk om de absolute top te halen. Helaas zit het systeem nu eenmaal zo in elkaar. Ik moet me daarbij dus neerleggen.”

Spijtig dat er geen sponsors op de kar springen, want de Winterspelen waren een voltreffer voor België

Ambities blijven

Maar ondanks alle tegenslagen, blijft Tas razend ambitieus. “Dit seizoen wil ik vooral mijn techniek verbeteren en zo betere wedstrijden schaatsen. Als ik me wil plaatsen voor het WK, moet ik dit weekend of volgende week een snelle tijd neerzetten. Op lange termijn hoop ik een gooi te doen naar een medaille op de Olympische Winterspelen. Ik ben niet begonnen met schaatsen om de hoop te vullen. Ik weet dat ik nog veel progressiemarge heb. Voorlopig is een medaille nog niet realistisch, maar ik ben ambitieus. Het is aan mij om hard te blijven werken en dan zien we wel waar het schip strandt.”

Om haar droom waar te maken, vertoeft Tas een groot deel van het jaar bij onze noorderburen. “Ik woon samen met mijn ouders in Oostende, maar vanaf september tot en met half maart verblijf ik in Heerenveen. Na de laatste ijstraining kom ik terug naar België.”