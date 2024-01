Sandrine Tas mist Belgisch record op vijf-honderdste seconde

Sandrine Tas heeft tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City het nationale record op de 1500 meter op vijf-honderdste seconde gemist. In de B-groep eindigde Tas als vijfde in 1:57.04.

Het record staat sinds 3 december 2017 (Calgary) met 1:56.99 op naam van Jelena Peeters. Tas reed op het snelle ijs iets te voorzichtig in het eerste deel van de race. De overwinning in de B-groep ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida (1:54.08), die in het inline skaten in Europa Tas’ voornaamste tegenstandster was. Op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden komt Tas uit op de massastart.

In de door de Japanse Miho Takagi (1:51.60) gewonnen race in de A-groep eindigde Isabelle van Elst als twintigste en laatste. Na een voortvarende eerste 700 meter maakte Van Est een misslag, waardoor ze veel snelheid verloor. Ze klokte 1:58.24.

De in Amsterdam wonende Van Elst (25), die zowel de Belgische als de Nederlandse nationaliteit heeft, is een sprintster. Ze traint (tegen betaling) mee met de Noorse selectie. Daar is ze zich dit seizoen meer gaan richten op de 1000 en de 1500 meter. Dat gat ten koste van haar 500 meter, waarop ze een beste tijd van 38,03 heeft staan.