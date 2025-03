Sandrine Tas in Noorwegen voor het WK langebaanschaatsen: “Trots op mijn Belgisch record”

In Hamar, Noorwegen, heeft van 13 tot en met 16 maart het WK schaatsen afstanden plaats. Onder andere Sandrine Tas vertegenwoordigt daar ons land. Zij rijdt de 3.000 en 5.000 meter en neemt er deel aan de Mass Start, waar ze bij de top twaalf van de wereld op een plaats bij de eerste acht mikt.

Sandrine Tas (29) doet op donderdag de 3 kilometer, op zaterdag de 5 kilometer en op zondag de Mass Start. Dit seizoen had ze tot dusver ook enkele mooie uitschieters. “Misschien kon mijn basisniveau iets hoger, maar ik kan wel redelijk tevreden zijn”, vindt ze. Op het EK in het Nederlandse Heerenveen, wat voor haar een thuiswedstrijd was, eindigde de Oostendse in haar allereerste complete internationale kampioenschapsvierkamp op een knappe zesde plaats. Ze begon de slotdag als zesde en hield die plaats vast op de 1.500 meter (zevende) en de 5.000 meter (zesde). Voor Tas was dit de eerste 5 kilometer ooit uit haar carrière.

Twee weken later was ze op de wereldbekermanche in het Canadese Calgary op die afstand goed voor een Belgisch record. In de B-groep eindigde ze als tweede in 7:00.63 of ruim drie seconden sneller dan het oude record, dat met 7:03.69 sinds november 2015 (Salt Lake City) op naam stond van Jelena Peeters. “Dat record in een supermooie tijd: daar ben ik enorm trots op. Ik merk dat ik vooruitgang boek en de goede richting uitga.”

Techniek verfijnen

Sandrine reisde zondag vanuit de thuisbasis in Heerenveen richting Hamar voor het WK. In aanloop heeft ze vorige week rust genomen, met vooral kwaliteitstrainingen. Dus niet al te veel volume, niet te zwaar. “Hier in Noorwegen was het als voorbereiding kennismaken met een ijsbaan waar we dit jaar nog niet op gereden hebben. Verder een beetje de techniek verfijnen en werken aan de snelheid. Twee jaar geleden was ik hier voor het EK allround. Maar ik werd na de eerste afstand ziek en ik heb daarna niets meer gereden. Ik hoop er nu toch wel een mooiere herinnering aan over te houden.”

Top acht

Op de 3 en de 5 kilometer hoopt Sandrine vooral op een knappe prestatie. Een persoonlijk record zal moeilijk worden omdat het niet zo’n snelle baan is. “Als ik tegen de anderen beter kan doen dan wat ik tot nu toe heb gedaan, zal ik dat al goed vinden. Op de 5 kilometer kunnen er slechts twaalf meedoen. Ik behoor dus bij de top twaalf van de wereld. Dat is op zich al mooi. Ik wil daar technisch een goede wedstrijd schaatsen, alles geven. Dat is op die individuele afstanden een beetje mijn doel. En bij de Mass Start mik op een top acht.”

Op de laatste dag van de voorbije World Cup-finale in Heerenveen eindigde Sandrine samen met Fran Vanhoutte en Isabelle Van Elst derde in de Team Pursuit.

“Per seizoen zijn er drie. De eerste hebben we gemist. In Milwaukee en Heerenveen deden we het wel en dat is mij heel goed bevallen. Het is een leuke nieuwe uitdaging. Ook Fran en Isabelle zijn zeer enthousiast. We zijn nu met de ploeg aan het bekijken om ons volgend jaar in het olympisch seizoen daar op te blijven toeleggen, en zo hopelijk met de Belgische ploeg de Olympische Winterspelen te halen en daar iets moois te laten zien. Team Pursuit is een zeer mooie wedstrijd. Je vertegenwoordigt je land, misschien zelfs nog meer dan in die individuele afstanden.”

Wielrennen

Na het WK zit het schaatsseizoen erop. Sandrine volgt uiteraard haar verdere zomerprogramma bij het Nederlandse team Novus, waar ze deel van uitmaakt. Dit jaar gaat dit opnieuw in combinatie met het wielrennen. De Oostendse bio-ingenieur rijdt net als vorig seizoen voor de wielerploeg Belco-Van Eyck en werd vorig jaar Belgisch kampioen tijdrijden bij de eliterensters zonder contract. “Ik heb nog niet specifiek een fietsprogramma samengesteld. Er komt immers een olympisch schaatsseizoen aan en dat komt op de eerste plaats. Maar het is wel de bedoeling om waar mogelijk enkele wielerwedstrijden te rijden. Of het BK tijdrijden daarbij is dienen we nog te bekijken.”