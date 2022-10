Sandrine Tas eindigt als tweede op 1500 meter in Inzell

Sandrine Tas uit Oostende is tijdens internationale schaatswedstrijden in het Duitse Inzell als tweede geëindigd op de 1500 meter. Enkel de Duitse Josephine Heimerl (2:04.08) deed beter. Tas klokte een tijd van 2:04.25. “Een goede wedstrijd”, was het oordeel van de West-Vlaamse.

De derde plaats was voor de Tsjechische Zuzana Kursova in 2:05.49. Liefst 37 rijdsters uit twaalf landen hadden zich voor de 1500 meter op matig ijs gemeld.

Voor de massastart gaf Tas ruim een uur later forfait. “Ik ben al een tijd verkouden en geraak daar ik niet vanaf. Dus we nemen geen risico met nog de massastart erbij te nemen”, zei ze daarover. De race werd gewonnen door de Italiaanse Laura Peveri, voor de Duitse rijdsters Michelle Uhrig en Josie Hofmann.

(BELGA)