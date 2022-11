Sandrine Tas eindigt als achtste in B-groep 1.500 meter

Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Noorse Stavanger is de Oostendse Sandrine Tas op de 1.500 meter in de B-groep als achtste geëindigd. Tas bleef zaterdag ruim anderhalve seconde achter bij de Japanse winnares Yuna Onodera en noteerde 2:03.070. Onodera klokte 2:01.473.

De ijskwaliteit in de Sørmarka Arena is matig. Tas, en ook de twee andere Belgen in Noorwegen, Bart Swings en Mathias Vosté, zijn gewend aan de piste in Heerenveen, waar de omstandigheden, ook tijdens de training, veel beter zijn. Tas won haar rit tegen de Poolse Magdalena Czyszczon (2:06.380) met een duidelijk verschil.

In de middaguren schaatst de A-groep en rijdt Swings de 5.000 meter. Zijn tegenstander is de Italiaan Davide Ghiotto, die tijdens de Olympische Winterspelen vorig seizoen op de tien kilometer brons won.

(Belga)