Sandrine Tas eindigt 28e op 1.000 meter schaatsen in Peking: “Ik had meer verwacht”

Sandrine Tas is donderdag op de 28e plaats van de 30 geëindigd op de 1.000 meter schaatsen op de olympische ijsbaan in Peking. Het goud ging naar de Japanse Miho Takagi die een nieuw olympisch record schaatste (1:13.19).

De West-Vlaamse topskeeleraarster won haar rit op de 1.000 meter. Ze kwam aan de start tegen de Zuid-Koreaanse Park Jiwoo, in de eerste rit in de National Speed Skating Oval. Tas zette een tijd neer van 1:18.79 (+5.60), goed voor de 28e plaats in de eindstand. De Zuid-Koreaanse schaatste de 1.000 meter in een tijd van 1:19.39 (+6.20), die daarmee als 30e eindigde.

Slechte dag

“Het is moeilijk te verklaren waarom ik minder presteerde, misschien had ik gewoon een slechte dag”, vertelde ze. “Een drama was het nu ook weer niet. Er staan voorlopig toch al twee schaatssters achter me in het klassement. De tijd was aanvaardbaar, maar je hoopt iets speciaal te doen en dat zat er niet in vandaag.”

“De opeenvolging van de wedstrijden begint niet te wegen, er zitten telkens meerdere dagen tussen. Van wereldkampioenschappen skeeleren en wereldbekers schaatsen ben ik het gewoon om meerdere wedstrijden op een dag te rijden.”

Zin in

De 1000 m was al Tas’ derde nummer in Peking, na de 500 m (28e) en de 1500 m (29e). Zaterdag komt ze nog in actie op de massastart. “Ik heb nu maar één dag tussen vandaag en mijn komende race. De focus ligt nu op herstel en op het trainen van de snelle bochtjes. Ik ben er klaar voor en heb er zin in.”