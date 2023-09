Sandrine Tas blijft focussen op schaatsen: “Koers is wel passie”

Skeelerkampioene Sandrine Tas (27) maakte haar olympische droom waar door over te stappen naar het schaatsen. In de zomer pikt de Oostendse sinds enkele jaren ook graag een wielerwedstrijd mee. Dat leverde zelfs een 13de plaats op het BK én zilver bij de clubrensters op.

“Schaatsen blijft in de zomer toch mijn eerste prioriteit. Ik piek niet naar bepaalde wedstrijden en doe vooral wat het beste is met het oog op het schaatsen. Dat neemt niet weg dat koers wel een passie is. Ik vind het heel leuk en bekijk ook alle wedstrijden op tv.”

Een eventuele overstap naar het wielrennen zit er echter nog niet onmiddellijk aan te komen. “Het kriebelt natuurlijk wel om het eens echt te proberen, maar de droom van de Olympische Winterspelen in 2026 in Milaan is toch nog een stuk groter. Daarna kan ik er eventueel eens over nadenken, maar de combinatie is gewoon niet realistisch.”

Zomercampagne

Met een vierde plaats in de Grote Prijs Lucien Van Impe sloot Tas haar zomercampagne op een mooie manier af. “Ik voelde me echt sterk, maar was eerst niet mee toen er op twee ronden van het einde een tiental wegreed. Ik ben er nog naartoe gesprongen, maar jammer genoeg werden we net voor de laatste bocht overruled. Het podium kwam uit het peloton.”

Ondertussen zakte de schaatsster van Team Novus al af naar het Nederlandse Heerenveen. “Het was een blij weerzien met het ijs. In de zomer heb ik wel ook al twee weken in het Duitse Inzell getraind. Ik sta ook waar ik zou willen staan. In de technische schaatsoefeningen ben ik zeker sterk geworden.”

Vooral op de massastart heeft de meervoudig Europees en wereldkampioene skeeleren de aansluiting gemaakt met de wereldtop. “Ik hoop dit jaar beter te doen dan mijn zesde plaats van vorig jaar op het WK. Daarvoor moet ik vooral sneller worden in de eindsprint.” Op de andere nummers hoopt Tas haar persoonlijke records scherper te stellen. “Ik zal afwisselend op de 1.500 en de 3.000 meter uitkomen. Als het in het schema past, rij ik misschien ook nog wat marathons. Het is wel leuk om te doen, maar 80 ronden is toch een volledig andere inspanning dan de 16 ronden op de massastart.”

(ACR)