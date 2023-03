Sandman Inferno op het strand en in de duinen

De Sandman Inferno op zondag 26 maart 2023 is een duatlon op het strand en door de duinen van Westende.

Sinds dit jaar is deze wedstrijd onderdeel geworden van de cross duatlon series van Triatlon Vlaanderen. Organisator Sandman Events vzw richt zich op het organiseren van loop-, duatlon- en triatlonwedstrijden aan onze Westkust.

Deze vzw werd zeven jaar geleden opgericht door Romeo Glorie, Wim Fierens en Jeffrey Taveirne, die tot op heden ook lid zijn van de triatlonclub MIDLON in Middelkerke. Ze hadden alle drie de triatlonmicrobe al enkele jaren te pakken.

Het idee om een vzw op te richten is ontsproten in de Sahara, waar alle drie de heren deelnamen aan de Marathon Des Sables. Een ultraloop van acht dagen waarbij de deelnemers 450 km al lopend moeten afleggen. Ginds in de woestijn is het idee om zelf wedstrijden te organiseren voor het eerst opgekomen. Romeo, Wim en Jeffrey waren toen al enkele jaren actief als triatleet, maar misten in de regio Westkust wedstrijden die toegankelijk waren voor zowel profs als recreanten. Als lid van de triatlonclub MIDLON in Middelkerke, bereikten ze een overeenkomst met de club die in 1985 werd opgericht. “Leden van triatlonclub MIDLON helpen als vrijwilliger bij één van de wedstrijden en kunnen in ruil gratis deelnemen aan de wedstrijden ingericht door Sandman Events”, zegt Romeo Glorie.

“Romeo werd binnen de triatlonclub The Sandman genoemd nadat hij op het strand in drijfzand terechtkwam en tot z’n midden erin zakte”, vertelt Jeffrey Taveirne. Het bedenken van de naam tijdens de MDS in de Sahara zal er alvast mee te maken hebben. Ook de organisatie van wedstrijden op het strand en door de duinen is een knipoog naar Sandman. “Met Sandman Events organiseerden we begin dit jaar de Fintro Corrida Run in Lombardsijde”, zegt Wim Fierens. “De Sandman Inferno op zondag 26 maart 2023 is een duatlon op het strand en door de duinen van Westende.” (PG)

Meer info: www.sandmanenvents.be.