Sandman Events organiseert Triatlon De Peerdevisscher op 4 juni: “Aankomstzone bij Golf ter Hille”

Zondag 4 juni organiseren de mannen van Sandman Events Triatlon De Peerdevisscher in Oostduinkerke. Een maand geleden was het water nog te koud in Veurne, maar dit keer wordt er wel gezwommen.

Oostduinkerkenaar Romeo Glorie (50) vormt samen met Wim Fierens, Jeffrey Taverne en Joachim Trybou Sandman Events. Hun laatste evenement was op 7 mei de Potrell Sporkin Triathlon in Veurne. “Dat werd toen noodgedwongen een duatlon, want het water was niet voldoende opgewarmd”, vertelt Romeo. “Nu is dat wel het geval. De laatste metingen waren rond de 15 graden en we zijn dus blij dat het een triatlon zal zijn. De triatlon in Oostduinkerke vindt voor de vijfde keer plaats en het is de tweede keer dat wij dit organiseren. Er is dit jaar een samenwerking gestart met Grinta Vitality Lab in de Hazebeekstraat. Daar bevindt zich het wedstrijdsecretariaat en dat ligt naast de atletenparking bij de sporthal. De douches voorzien we dit jaar in de sporthal.” Verder is het draaiboek van deze kwarttriatlon nagenoeg gelijklopend met vorig jaar. “We starten met de zwemproef van 1 km om 15 uur aan de Dijk in Wulpen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.”

Twee waves

“Daarna volgt een wisselzone aan de Florizoonebrug en is er het fietsparcours van drie rondes in het hinterland van Wulpen. De wind kan er een bepalende factor spelen. De afsluitende loopproef is rond start- en aankomstzone Golf ter Hille. De finish ligt bij Grinta Vitality Lab. Bij de finish is er een bar voorzien voor de toeschouwers, met zicht op het loopparcours. Er zijn twee waves. Om 15 uur zijn er de heren -40 en om 15.03 uur dan heren +40, dames en trio’s. De eerste wave draagt een blauwe badmuts en de tweede een zwarte. We verwachten dat de eersten rond 17 uur de finish zullen bereiken.”

Minder inschrijvingen

Qua inschrijvingen merkt Romeo een daling op ten opzichte van vorig jaar. “We hebben er het raden naar hoe dit komt. Ook andere organisatoren hebben dit voor. Vorig jaar hadden we nog 200 triatleten, nu zijn het er net geen 150. Daarvan zijn er 140 individu’s en een zevental trio’s. Tussen 18 en 19 uur zal speaker Joachim Trybou de podiumceremonie leiden. We voorzien een podia met naturaprijzen voor heren en dames algemeen en dan nog voor de age group 40+ en de trio’s”, aldus Romeo, die zondag race director is. “We kunnen gelukkig rekenen op een team van vrijwilligers en seingevers. Die zoektocht is niet altijd even makkelijk. Ons volgende evenement is een mountainbiketocht in november: de Sauteuse Beach Challenge in Koksijde”, besluit Romeo Glorie van Sandman Events.