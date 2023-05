Sander Heemeryck en Katrien Maes winnen Argenta triatlon Izegem Centrum

Op donderdag 18 mei organiseerde de Izegemse Triatlonclub NXTPlan-JODA-ITC de 31ste editie van hun stadstriatlon in Izegem. Het werd een succesvolle editie waarin heel wat thuisatleten zich konden tonen.

Sander Heemeryck, die al een paar weken in goeie doen is, pakte voor de ogen van het publiek de overwinning na een spannend duel met mede-topfavoriet en ex-winnaar Sven Vandenbroucke. De wedstrijd is één van de klassiekers van het Belgische triatlonseizoen. Bij de dames stond er geen maat op thuisatlete Katrien Maes die met ruime voorsprong won voor ploeggenote Helene Boels en Lies Vermont.

Spannende wedstrijd

Het feit dat het BK in Libramont op zondag 21 mei gehouden wordt, maakte dat het aantal favorieten beperkt was donderdag in Izegem, maar dat nam niet weg dat we een spannende wedstrijd kregen. Sven Vandenbroucke, ondanks een kleine blessure toch aan de start, kwam als eerste uit het water en kreeg al snel Sander Heemeryck achter zich aan. In de slotronde vond het jonge NXTPlan-JODA-ITC talent Lennert Cappan de aansluiting met de koplopers en zo gingen ze met z’n drieën naar de wissel. Het verschil met de achtervolgers bedroeg ruim anderhalve minuut.

Toch werd het nog spannend want er kwamen nog enkele atleten terug naar voor. Sven Vandenbroucke moest een sterke Sander Heemeryck laten gaan. Maar het gevaar kwam dus toch nog uit de achtergrond met een oprukkende Viktor Benschop. Hij ging snelde richting Sven Vandenbroucke en ging er nog over in de slotronde. Sander Heemeryck won uiteindelijk overtuigend in 1u43’10 met 2’39 voorsprong op Viktor Benschop. Dertien seconden later pakte Sven Vandenbroucke de derde podiumplaats voor een sterke Lennert Cappan. Milan Verschaeve werd vijfde.

Katrien Maes imponeert

Bij de dames ging Katrien Maes van start tot finish aan de leiding. Ze zet haar favorietenrol op het BK van zondag zo nog wat kracht bij. In Izegem maakte ze er een doorgedreven training van. Ze liep ruim vijf minuten uit in het fietsen op Lies Vermont en ploeggenote Helene Boels. Katrien Maes won in 1u58’55. Helene Boels werd tweede op iets meer dan 7 minuten, vlak voor Lies Vermont.

Nieuw dit jaar was ook het Provinciaal Kampioenschap voor de jeugd. In de verschillende reeksen werd hard gestreden om de trui van West-Vlaams Kampioen. Onder andere thuisatleten Runar en Marit Demeulenaere pakten een trui mee naar huis. (RV)