Sammy Feys in lifesaving van het BK naar het WK: “Met België mikken op top acht”

Sammy Feys uit De Panne neemt in het weekend van 3 en 4 september deel aan het BK Lifesaving in Blankenberge, gevolgd door de Franse kampioenschappen. Het zijn voorbereidingen op zijn deelname met de Belgische nationale ploeg aan het WK in Italië van 26 september tot en met 3 oktober.

Sammy Feys toonde vorig jaar in september dat hij in lifesaving of reddend zwemmen tot de Europese top behoort. In het Spaanse Castellon de la Plana was hij goed voor brons in de Board Race. In de Ocean Man finale, het koningsnummer of een combinatie van surfski, boarden, zwemmen en lopen, was er een zilveren medaille en uiteindelijk ook een gouden plak in surfski. “Ik heb heel goed getraind in het zwembad en maakte ondertussen op verschillende vlakken vorderingen”, zegt de 21-jarige zwemmer van het Flanders Coast Lifesaving Team Middelkerke.

Deze zomer was Sammy tot eind juli actief als redder op het strand van Koksijde, om vervolgens met een trainingsstage te starten in Westende. Tussendoor nam hij als training deel aan de eerste Sea Swim in De Panne, die hij prompt won. Alsook aan een trainingsstage in Franse Capbreton met een internationale competitie, de Ocenanperf of zowat de grootste internationale meeting op het Europese continent. Sammy behaalde er in de finale een 13de plaats.

Het wordt een uitdaging om ons te meten met de toplanden

Van 8 tot 10 september neemt Sammy in Hossegor deel aan het Frans kampioenschap, met zijn Franse team Breizh Sauvetage Côtier. “Daar zal ik niet aan alles meedoen. Het is eerder een training en om mijn teamleden te ondersteunen.”

Daarna volgt wat rust voor de zwemmer en ligt de focus op het WK. Het is niet zijn eerste deelname. Zijn allereerste wedstrijden met het nationale team was het WK voor de jeugd, gevolgd door een tweede in 2018 in Australië. In het Italiaanse Riccione eind deze maand neemt Sammy een eerste keer deel bij de volwassenen. “Bij de jeugd waren de objectieven een top 12 of 8. Nu hoop ik uiteraard beter te doen. Het wordt een uitdaging om ons te meten met Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk en de toplanden buiten Europa, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Deze professionele atleten brengen een niveau dat nog veel hoger ligt dan op een EK.”

Open water

Feys maakt binnen de nationale ploeg op het WK deel uit van zes heren en zes dames, met wie er ook aflossingsploegen worden gemaakt. “Sommigen kiezen voor open water, anderen presteren liever in het zwembad en dan zijn er zoals ik die beide combineren. Als een jongen van de kust gaat mijn voorkeur doorgaans naar de disciplines op zee. Het is moeilijk om constant te presteren, omdat je met veel factoren rekening moet houden: de wind, de stroming en je tegenstanders die te dicht komen. Er kan veel mis gaan.”

Ons land mag zich de voorbije jaren op wereldniveau bij de top tien rekenen. “Misschien kunnen we nog wat meer punten sprokkelen, omdat we ons op open water gespecialiseerd hebben. Lifesaving is een teamsport waar je op de individuele nummers punten scoort voor het team. Zo kunnen we hopelijk achtste eindigen en wie weet, misschien zelfs beter”, besluit Feys. (ACR)