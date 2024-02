“Samen met mijn zoon kon ik mijn overleden broer eren”: Eric Claeys en zoon Tom uit Veurne winnen Africa Eco Race Classic

Een mooier verjaardagscadeau dan de winnaarstrofee van de rally Africa Eco Race Classic kon Eric Claeys uit Veurne zich niet dromen. Exact op zijn 70ste verjaardag mocht hij de bronzen trofee in ontvangst nemen, samen met zijn zoon en copiloot Tom (41). Precies deze rally reed Eric opnieuw met zijn zoon, uit eerbetoon aan zijn overleden broer Willy, met wie hij jaren geleden meerdere keren dit avontuur beleefde.

Begin 2023 overleed Willy Claeys, Erics broer, met wie hij voor het eerst samen de rally Arras-Dakar reed in 2002. Precies 20 jaar later, in 2022, ging een lang gekoesterde droom van Eric in vervulling: voor het eerst reed hij de Dakar Classic Rally in Saoedi-Arabië samen met zijn zoon Tom. En ook Tom kreeg de smaak te pakken, want dit jaar trotseerde hij als copiloot van zijn vader opnieuw de zandpistes in de rally die voor het eerst weer het oorspronkelijke officiële parcours van de rally Parijs-Dakar volgde.

De échte Dakar-rally

“Twee keer heb ik de Classic gereden in Saoedi-Arabië, maar dat was voor mij geen inspirerend land”, zegt Eric. “Niemand spreekt er Engels, je kunt niet communiceren, je mist het contact met de bevolking… Offroad is het wel een mooi land en de rally was perfect georganiseerd, maar je gaat toch ook voor de ‘couleur locale’, de cultuur die reizen verrijkend maakt. Ik was dus heel blij dat de organisatie weer koos voor het authentieke parcours en de spirit van The Real Race to Dakar, zoals het in 1979 begon met oprichter en hoofdorganisator Thierry Sabine. Een aantal jaren werd uitgeweken naar Zuid-Amerika uit vrees voor terroristische aanslagen in Afrika, en in 2020 vond de rally voor het eerst plaats in Saoedi-Arabië.”

“Deze trofee is mijn mooiste verjaardagscadeau” – Eric Claeys

Op 30 december 2023 vertrokken Eric, zijn vrouw Mietje en zoon Tom vanuit Monaco met de boot naar Marokko. Daar startte de rally die Eric en Tom twee weken later door de Sahara, via Mauritanië over de eindmeet in Dakar, hoofdstad van Senegal, naar de overwinning zou leiden. Goed voorbereid startte Eric als piloot in zijn oude vertrouwde, meer dan 30 jaar oude Toyota BJ73 Landcruiser met Tom als copiloot en navigator. “We reden elke dag 500 tot 600 kilometer, in totaal zo’n 5.800 kilometer”, vertelt Eric. “We overnachtten in tentjes, soms in een hotelletje zodat we even konden douchen. Mietje en Bieke, de vrouw van mijn vriend René Declercq en copiloot John Demeester die ook de rally reden, volgden elk traject met hun roadbook in een assistentiewagen. We zijn dan wel goed voorbereid, je moet toch ook een portie geluk hebben. Je bent pas winnaar wanneer je over de eindmeet bent!”

Extra dimensie

Eric, Tom en Mietje hebben genoten van dit avontuur. “Deze rally is niet te vergelijken met andere rally’s”, vindt Eric. “Marokko is het mooiste land ter wereld, met indrukwekkende woestijnen, rotsen, oases, je rijdt door water en vooral het zuiden tegen de Algerijnse grens is schitterend. Mensen spreken je aan, want de meesten kennen Frans of Spaans. Mauritanië is een heuse cultuurshock. Het is een echt moslimland waar alle vrouwen gesluierd zijn, waar je geen foto’s mag nemen, je rijdt over opengebarsten wegen met putten… Het is ook een erg arm land. Wanneer je dan in Senegal komt, is het contrast des te groter. Moslims en christenen leven er naast elkaar. Het is een land vol kleur, lachende vrouwen zonder sluiers, waar je hartelijk wordt ontvangen. Je belandt in een andere wereld, in ‘zwart Europa’, een land met heel veel groen en een mooi parcours langs de kust van Saint-Louis tot je de eindbestemming bereikt: het fameuze Lac Rose, een zoutmeer waar de zoutkristallen voor een dijkbreuk het meer roze kleurden.”

“Deze overwinning krijgt een extra dimensie, want ik heb ze behaald samen met mijn zoon, op mijn 70ste verjaardag in een rally die ik heb gereden uit eerbetoon aan mijn overleden broer Willy.”