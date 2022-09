Saint-Georges Hockey Club denkt vol ambitie aan uitbreiding: “Beste van West-Vlaanderen zijn”

Afgelopen weekend werden de ploegen Heren 1 en Dames 1 van de Kortrijkse hockeyclub Saint-Georges feestelijk voorgesteld. Samen met een deel van de intussen 600 leden werd het glas geheven op een succesvol seizoen ‘22-’23.

Het was een superjaar voor Saint-Georges Hockey Club Kortrijk. Hun beide ploegen zijn gepromoveerd. Dames 1, onder leiding van hun coach Julian Belga, treden komend seizoen aan in 1ste nationale tegen Belgische topploegen zoals Leopold en Beerschot. De ploeg heeft tevens drie Argentijnse en drie Franse toppers waaronder Emilie Begue en Emmanuelle Sergant. De ploeg Heren 1, onder leiding van hun coach Julio Sacaluga, treden komend seizoen aan in 2de nationale, met ook in hun ploeg drie Argentijnse toppers. Als kers op de taart mochten de U10 boys de titel van Belgisch Kampioen aan hun erelijst toevoegen.

Potentieel

Saint-Georges Hockey Club is ontstaan in 1933 onder de naam C. H. A. (Courtrai Hockey Association) met Antoine Van Branteghem als voorzitter. Drie jaar geleden nam Anthony Tombeur (36) de fakkel over als voorzitter van Henri Buysschaert. Ervoor was hij reeds actief in het comité van Parc Saint-Georges en zelf is Anthony al 30 jaar actief als hockeyspeler: “Ik merkte dat er heel veel potentieel zat in onze club. Onder mijn voorzitterschap heb ik verder gewerkt op wat reeds was, maar iets intenser, uitgebreider en in groter volume. Mijn verdienste ligt voornamelijk in de focus leggen op de eerste ploegen.”

Nog hoger spelen wordt moeilijk, maar niet onmogelijk

De ploegvoorstelling en kick-off van het seizoen ging vrijdag voor een eerste keer door. Zo wil de voorzitter de mensen nauwer betrekken bij het hockeygebeuren in Kortrijk. “Het Belgische hockey is kwalitatief enorm gegroeid, ik voelde dat er moest geïnvesteerd worden in onze ploegen. Vandaar ook de keuze om spelers van buitenaf aan te trekken om het niveau op te krikken. Ik denk echter ook dat we realistisch moeten zijn en dat nog hoger spelen moeilijk wordt, maar we gaan ervoor. Daarnaast liggen we geografisch ook wat uit de smeet ten opzichte van Antwerpen en Brussel, waar de hockeywereld voornamelijk gevestigd is. Het is echter absoluut mijn ambitie om de beste hockeyclub van West-Vlaanderen te zijn”, gaat Anthony verder.

Ten opzichte van Brugge staat Saint-Georges Hockey Club op ongeveer hetzelfde niveau. De twee traditieclubs zijn eveneens aan elkaar gewaagd in aantal leden en velden (Saint-Georges legt binnenkort een tweede veld aan, n.v. d. r). Vorig weekend werd er op het domein ook een nieuwe hockeyshop geopend waar tevens het ontdubbelde secretariaat gevestigd is. “Ons ledenaantal groeit met 10 procent per jaar, dat zijn dus 60 leden die er jaarlijks bijkomen. Zelfs KVK heeft niet evenveel leden als wij. We zitten op 29 jeugdploegen vandaag. Momenteel zitten we dan ook redelijk vol en kijken we uit naar uitbreidingsmogelijkheden met de aanleg van een tweede veld”, besluit Anthony.