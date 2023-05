Sabine Devooght is Belgisch badmintonkampioen bij de senioren

Het BK badminton voor senioren had plaats in het Limburgse Heusden Zolder. In de diverse leeftijdscategorieën werd met circa 115 deelnemers een record gevestigd. Sabine Devooght, geboren in Brugge, kroonde zich tot nationaal kampioen bij de vrouwen in de categorie +35.

Ondanks een zware blessure die ze eind vorig jaar opliep, werd ze in het enkelspel toch als topfavoriete naar voor geschoven. “Ik heb een jaar geleden een achillespeesruptuur opgedaan tijdens een badmintonwedstrijd. Het was en is nog altijd een zware en lange revalidatie”, vertelt Sabine. “Ik heb nog altijd veertig procent minder kracht in mijn linkervoet dan mijn rechter. Het blijft werken. Mijn lichaam is eigenlijk helemaal nog niet klaar om mee te draaien op het hoogste niveau wat erg frustrerend is.” Devooght diende op het BK rekening te houden met enkele andere toppers, zoals Katrien Van Geel, Kristien Smets en Jolien Decoster. Sabine zette het drietal toch opzij en verzekerde zich knap van het goud. “Op het BK was het de eerste keer sinds mijn blessure dat ik terug enkel speelde. Het was dus wat zoeken. Ik merk dat ik nog altijd met schrik speel en nog altijd niet het juiste voetenwerk gebruik. Ik heb dus mentaal moeten vechten om deze drie wedstrijden tot een goed einde te kunnen brengen.”

Badiator Academy

Sabine Devooght (37) begon in haar geboortestad bij de Koninklijke Brugse Badmintonclub. Later bracht de liefde en de sport haar naar Limburg. Haar echtgenoot Frédéric Gaspard, afkomstig uit Bastogne, is technisch directeur op het hoogste niveau binnen de Waalse badmintonfederatie, alsook nationale coach van de U19. Samen met Sabine richtte hij in Tongeren twee jaar geleden de Badiator Academy op, een club waar het echtpaar de badminton microbe wil delen met kinderen van 5 tot en met 17 jaar. Ze geven initiatie, gaan naar scholen om de jongeren warm te maken voor de sport. “Het is vooral Frédéric die er twee dagen in de week trainingen geeft. Hij probeert dit te combineren met zijn job binnen de federatie. Ondertussen zijn wij binnen de academie met vier trainers. Naast Frédéric en mezelf zijn dat Luc Vandeput en Tiffany Joannes. Ik doe ook vooral het administratieve en spring bij waar nodig”, aldus Sabine, die in een ziekenhuis als medisch secretaresse werkzaam is.

Frédéric Gaspard behaalde net als zijn partner in dezelfde leeftijdscategorie bij de mannen het goud in enkelspel. In gemengd dubbel waren beiden reekshoofd. Het echtpaar moest zich echter tevreden stellen met een plaats in de halve finale en dus met een bronzen medaille. “Jammer dat we de titel niet konden grijpen, want er zat echt meer in”, besluit Devooght. In de categorie +65 bij de mannen moest Patrick Keukeleire, de vader van wielrenner Jens Keukeleire en lid van de Koninklijke Brugse Badmintonclub, in de finale het opnemen tegen Lahcen Morjan. Keukeleire won gemakkelijk met 21-6 en 21-9 en was zo zeker van een nieuwe nationale titel. Verder was er een nationaal goud binnen de West-Vlaamse badmintonclubs voor onder andere Didier Marysse (Waregem) in +40, Griet De Graeve (DZ99) in +45 en in dubbel +40 met Wouter Naert (trainer bij De Valkaart Oostkamp). (ACR)