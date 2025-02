Saartje Speleers zet in triatlon nieuwe doelen voorop: “Als ik mij amuseer op training komen de prestaties vanzelf”

Saartje Speleers heeft een atletiekverleden en gaat nu voluit voor triatlon. “Ik hou van afwisseling. Ik zal nooit twee keer aan eenzelfde wedstrijd deelnemen. Variatie en verwondering blijft voor mij heel belangrijk. Volgend jaar word ik vijftig jaar. Als mijn lichaam het toelaat, wil ik dan nog iets zots doen.”

Saartje Speleers (48) uit Bredene won in 2011 de marathon in Brugge en sloot hiermee een hoofdstuk op die afstand af. Voordien als jeugdatlete deed ze vooral de 3.000 meter en veldlopen waarin ze twee keer aan een WK deelnam. “Een overstap naar de senioren is niet gelukt door een achillespeesblessure waarmee ik enkele jaren heb gesukkeld.”

Vijftien jaar later pikte Saartje de draad weer op, met een aantal goede resultaten: Vlaams en Belgisch kampioen in het veldlopen en winst in een marathon. Die eerste titels als atlete van het voormalige Ajax Gent, in de stad waar ze vandaan komt. Lovendegem om precies te zijn. De liefde deed haar naar Bredene verhuizen. Samen met haar man had ze er met Kids Atletiek een atletiekclub voor kinderen. Zij het niet competitief. “Ook kinderen die het fysiek en of mentaal wat moeilijk hadden, konden bij ons terecht om op een speelse manier aan atletiek te doen. Na twaalf jaar zijn we twee jaar geleden met die club gestopt. De Haan heeft dit mooi project overgenomen. Ik ben ook trainer B op de lange afstand en begeleid lopers via een persoonlijke aanpak naar hun loopdoelen.”

Mooi palmares

Ondertussen heeft Saartje als atlete naast een mooi palmares in het veldlopen haar doel bereikt: een marathon lopen onder de drie uur. “Ik houd van afwisseling en uitdagingen. Marathons lopen, vergt veel van je lichaam. Na mijn winst in Brugge koos ik voor triatlon, iets wat ik al langer wilde doen.” Saartje kwam op die manier bij Ohana Triatlon Team. “Een fantastische club waar de prestaties op de achtergrond staan en vooral het vriendschappelijke en het plezier primeert. Ik train niet om prestaties neer te zetten. Die komen vanzelf omdat ik mij op training zo goed amuseer.”

Saartje begon bij Ohana met start to crawl. Ondertussen is ze dankzij de goede zwemcoaching bij haar club een behoorlijke zwemster geworden.

“Op de fiets laat ik mij begeleiden door The Endurance Box uit Oostende/Gistel. Ook voor krachttraining op maat kan ik bij hen terecht. Gezien mijn verleden is lopen uiteraard mijn beste discipline.”

De Bredense triatlete deed vorig jaar mee aan de Ironman 70.3 in Knokke-Heist en werd er tweede in haar leeftijdsgroep. “In het lopen kon ik daar het verschil maken. Na het zwemmen en fietsen ben ik altijd blij dat ik aan mijn discipline kan beginnen.” Saartje finishte in Knokke in 5 u. 05’. Ervoor werd ze eerste in Jabbeke waar ze in het fietsen een enorme sprong had gemaakt. “Ik had in het voorjaar wat gesukkeld. De diagnose wees op bloedarmoede die met een ijzerinfuus kon opgelost worden, maar mijn voorjaar viel hierdoor in het water. Gelukkig maakten de wedstrijden in Jabbeke en Knokke veel goed.”

Goede genen

De eerste triatlon voor Saartje was de Kallemoeie in Beernem, een kwartafstand. Ondertussen is ze dus geëvolueerd, richting halve triatlon. “Ik heb goede genen, ben een multisporter en beschik over een groot uithoudingsvermogen. Het verloopt allemaal heel vlot. Dit jaar is er het WK 70.3 in het Spaanse Marbella, in november.” Voor Marbella heeft de triatleet niet meteen hoge verwachtingen. “Ik zal er vooral meedoen voor het plezier, de beleving, de ervaring en om er nadien een mooie reis aan te koppelen.” Er is voor Saartje, werkzaam als terugkeercoach in het centrum voor illegalen in Brugge, ook nog een EK en of WK op de korte afstand. “Het is nog niet bekend waar dat is. Eén van die twee zal ik misschien meedoen, afhankelijk van de haalbaarheid en wat het gaat kosten.” (Alain Creytens)