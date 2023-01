Rust Roest Brugge zet in op trampolinespringen: “Ons doel? Een delegatie kunnen afvaardigen op EK’s”

Gymfed, de Vlaamse gymnastiekfederatie, is voor trampoline in analogie met toestelturnen gestart met een topsportstructuur waar men ook geld voor vrijmaakt. Met een volledige focus op de maxitrampoline of de Olympische discipline, en waar Rust Roest Brugge medewerking aan verleend.

De jonge trampolinespringers Gaëlle Vanhooren, Anna Syryn en Laure Mestdagh, allen uit 2010-2011, en de trainers Koen Van Maele en Febe Van Maele van Rust Roest Brugge maken deel uit van het project. “Er is weinig of geen financiële steun voor dubbele minitrampoline, ook al omdat het niet olympisch is.”

“Na het doorlopen van een hele testbatterij afgelopen zomer werden deze drie gymnasten weerhouden om toe te treden binnen de topsportwerking, met drie trainingen van drie uur per week in een topsportcentrum in Deinze. Aanvullend zijn er per week twee, drie trainingen in clubverband”, weet Koen Van Maele.

Samen trainen

Er worden tijdens de schoolvakanties tevens verschillende nationale trainingskampen ingelast, met als doel de beste trampolinespringers uit vooral West- en Oost-Vlaanderen samen te laten trainen.

“Dat de federatie hierop inzet, bewijst dat er in Vlaanderen genoeg potentieel is”

“Gymnasten van ongeveer hetzelfde en of beste niveau trekken zich aan elkaar op. Stimuleren elkaar. De trainingen zijn gebaseerd op het systeem dat al jaren in Groot-Brittannië, de wereldtop, wordt toegepast. Met als doel om binnen twee jaar trampolinespringers op EK’s te kunnen afvaardigen die een halve finaleplaats waardig zijn. Dit wil men eventueel naar WK-niveau doortrekken.”

Testcase

Door een degelijke structuur wil de federatie in de toekomst volwaardige teams kunnen afvaardigen op internationale wedstrijden. In het verleden werd voornamelijk een beroep gedaan op zogenaamde toevalstreffers die wel steevast bewezen hebben dat het zeker niet onmogelijk is om aan de Europese (sub)top mee te draaien. De topsportwerking in Deinze geldt als algemene testcase om dit in de toekomst uit te breiden naar de andere provincies. In eerste instantie West-Vlaanderen.

“Dat de gymnastiekfederatie inzet op het trampolinespringen bewijst dat er in Vlaanderen genoeg potentieel en enthousiasme aanwezig is om hier volop in te investeren, want de populariteit van het trampolinespringen gaat nog steeds meer en meer in stijgende lijn”, besluit Koen Van Maele enthousiast.

(Alain Creytens)