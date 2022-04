Rust-Roest Brugge scoort met trampolineteam : “Ongekende luxe voor ons team”

Het trampolineteam van Rust-Roest Brugge behaalde enkele knappe resultaten tijdens de Dutch Open, een internationale wedstrijd waaraan 15 verschillende landen deelnamen. Ondertussen zijn nu al drie leden zeker van deelname aan het EK, begin juni in Rimini.

Op de Dutch Open Trampolinespringen in het Nederlandse Alkmaar waren enkele landen goed vertegenwoordigd, zij het zonder Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. “Toch was het een heel sterk bezet tornooi en eigenlijk zijn we met weinig verwachtingen naar ginds vertrokken”, vertelt coach Koen Van Maele. “Vooral omdat we ons met een jong team hadden ingeschreven, met uitzondering van Günay Kusdemir. Hij sprong er naar een derde plaats en dat was toch wel een verrassing, gezien het deelnemersveld uit Spanje, Portugal, Duitsland, Canada, Nederland, Tsjechië en Engeland. Voor ons was dit de topprestatie bij de 17- tot 21-jarigen”, benadrukt de coach.

“Ons land heeft tegenwoordig een zeer goede seniorenlichting. Vooral de heren zijn met veel voor een ticket voor het EK. Bruggeling Brent Declerck heeft op de mini dubbele trampoline zijn EK-selectie reeds beet. Net als Aaron Kusdemir, de oudere broer van Günay, en Khassim Toure. Deze laatste turnde vorig jaar nog op B-niveau. We plukten hem daaruit en ondertussen maakte hij een enorme progressie bij de junioren. Vorig weekend heeft hij in Ingelmunster zijn selectie behaald, wat voor ons team een ongekende luxe is. Dat drie leden van eenzelfde club kunnen aantreden op een EK is heel opmerkelijk.”

Unieke ervaring

Op de Dutch Open sprongen ook Justine Vanderbeck, Laure Mestdagh, Ella Dejaegher, Anna Syryn en Gaëlle Vanhooren voor RRB. Zij traden aan in de jongste categorie 11-12 jaar en het was voor hen de eerste deelname aan een internationaal tornooi. “Een unieke ervaring en vooral een kennismaking op dergelijk niveau. We hadden ons toegelegd op het synchroonspringen en dat hebben ze voortreffelijk gedaan, met een gouden en een zilveren medaille”, klinkt een tevreden coach. “Anna en Gaëlle waren goed voor de eerste plaats. Ella en Justine behaalden zilver met een score van 104.715. We bereiden ons nu voor op het Belgisch kampioenschap, eind mei in Gent, en op het Vlaams kampioenschap in het weekend van 1 mei in Beveren.” (Alain Creytens)