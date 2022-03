Runningcentercriterium Houtland – Lenteloop in Oudenburg met meer dan 300 deelnemers

Vandaag ging in Oudenburg het Runningcentercriterium van het Houtland van start met de 16de Lenteloop. Het criterium bestaat uit tien wedstrijden. Onder grote belangstelling kwamen meer dan 300 atleten aan de start voor de jogging (5km) en de wedstrijdloop over 10 km.

Na de drie jeugdcategorieën, ook met tientallen deelnemers, werd de start gegeven voor de 5km met 107 inschrijvingen. Bij de dames ging de zege naar Katrien Persoons uit Oostende, voor Jolien Debaere en Nathalie Decoster. Bij de heren was de Brugse triatleet Michiel Paermentier 45 seconden sneller dan Jans Parrein (Gistel) en Benjamin Merchier (Torhout).

Voor de prestatieloop van 10 km kwamen 215 deelnemers aan de start. Veelvuldig winnaar Kenneth Vandendriessche uit Izegem was de grote favoriet. Van bij de start koos hij het hazenpad en halfweg liep hij met meer dan een halve minuut voorsprong aan de leiding. Triatleet Vandendriessche verzwakte niet en won met meer dan een minuut voorsprong op de nummers twee en drie: Reinbert Van Acker uit Lombardsijde (de winnaar van de Hinterland Run) en Bredenaar Jasper Vitse. Kevin Brysbaert uit Westfleteren finishte als vierde.

Podium dames 10km: Josephie Rondelez, Sequaia Vanfraechem en Marjan Jansen. De prijzen werden overhandigd door de schepen van sport, Gino Dumon. © Foto FRO

Bij de dames liep de 15-jarige Sequaia Vanfraechem uit Middelkerke (studente aan de KTA-Sportschool in Brugge) gezwind naar de zege. Ze won met ruime voorsprong op Josphine Rondelez (Brugge) en Marjan Lansen (Esen).

De tweede wedstrijd van het Runningcentercriterium is de Kasseiloop in Eernegem op zaterdag 19 maart in Eernegem, afstand 10km, start om 15u. (FRO)