Rumbeke Loopt hoopt op zo’n 300 deelnemers

Op zaterdag 10 september vindt de negende editie van Rumbeke Loopt plaats. Deze stratenloop is een van de negen wedstrijden in het criterium van Roeselare. Voor de organisatie doet Rista vzw een beroep op atletiekclub KAVR en de dienst vzw Sportevenementen. De opbrengst gaat integraal naar Kloen.

“In 2013 was er onze eerste editie”, vertelt voorzitter Curd Neyrinck van vzw Rista. “Dit kwam er na een uitdrukkelijke vraag van de sportdienst om de kalender van het criterium Roeselare Loopt uit te breiden. Ondertussen zijn we al aan de negende editie toe en alles is veel professioneler geworden door de samenwerking van de vele partners.”

“Voor deze editie pakken we opnieuw uit met een stratenloop van 3,3 en 10 kilometer, voorafgegaan door drie kidsruns van 400, 600 en 800 meter. Als organisatie gaan we op zoek naar een opvolger voor Robin Catteeuw op de tien kilometer. De top drie van de twee wedstrijden krijgt trouwens een mooie cadeaubon, een medaille en een goodiebag. Dat laatste krijgt trouwens elke deelnemer.”

“De voorbije edities bleven we steeds steken op net geen 300 lopers. In de aanloop naar onze jubileumeditie van volgend jaar willen we die kaap nu overschrijden. Dat zou een verdubbeling zijn qua deelnemers in vergelijking met de eerste editie. Het parcours is sinds vorig jaar aangepast, zodat er zo weinig mogelijk verkeershinder is. Zo doen we bijvoorbeeld geen Oekensestraat meer aan, maar duiken we nu de twee nabijgelegen wijken in. De start en aankomst zijn wel rond Rista gebleven, langs de Wervikhovestraat. En alles speelt zich af op een volledig verkeersvrij parcours, dat bewaakt wordt door de leerlingen maatschappelijke veiligheid van het MSKA.” (SBR)

Meer info op www.rumbekeloopt.be.