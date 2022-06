Ruitertornooi van Rodenbachruiters maakt zich op voor 600 deelnemers en 5.000 toeschouwers

Op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli organiseren de Rodenbachruiters Roeselare hun driejaarlijks ruitertornooi. In totaal nemen meer dan 600 paarden en pony’s deel, verspreid over verschillende disciplines, van jumping over dressuur tot menwedstrijden. Voor zowel deelnemers als toeschouwers is er voor elk wat wils. Een ideaal moment dus om de verschillende facetten binnen de paardensport live te aanschouwen.

Wie graag paarden aan het werk ziet, noteert best het eerste weekend van juli in de agenda. Langs de Rijksweg ter hoogte van de Zilverberg in Roeselare organiseren de Rodenbachruiters voor de vijfde keer hun driejaarlijkse editie van het LRV-ruitertornooi (Landelijke Rijvereniging). “Op zaterdag komen de pony’s in actie. Dat is voor ruiters tot en met 16 jaar”, opent Martijn Decaigny, bestuurslid bij LRV Rodenbachruiters Roeselare. “Op zondag is er dan het ruitertornooi. En dat is uiteraard voor paarden.”

Unieke combinatie

Uniek aan dit evenement is de combinatie van de verschillende disciplines. “Er is de klassieke jumping en dressuur, maar we organiseren ook een wedstrijd groepsdressuur”, gaat Martijn verder. “Daarin moeten de paarden per vier of per acht synchroon dezelfde figuren maken. Deze discipline is uniek binnen de paardensport en wordt enkel door de federatie ‘Landelijke Rijverenigingen’ georganiseerd. Vervolgens zijn er op zondag ook menwedstrijden. Dat zijn wedstrijden voor paard en koets. En tot slot organiseren we ook G-wedstrijden. Hier kunnen mensen met een beperking aan deelnemen.”

“Op die manier komen zowat alle aspecten van de paardensport aan bod tijdens ons weekend. De deelnemers hoeven ook niet per se te kiezen voor één discipline. Wie wil kan aan meerdere of alle disciplines deelnemen. Ook dat maakt LRV uniek, aangezien zowel paarden als ruiters in veel gevallen bijzonder veelzijdig zijn.”

In de lift

De paardensport is niet de meest toegankelijke sport die er is. Toch mag de organisatie zich opmaken voor ruim 600 deelnemers. Een heel geslaagd aantal voor een provinciaal tornooi. Al beseffen ze bij de Rodenbachruiters ook wel dat deelnemen aan een wedstrijd niet altijd zo eenvoudig is. “Je moet eerst en vooral al over een paard beschikken en je moet het paard dan ook nog eens op wedstrijden krijgen met bijvoorbeeld een aanhangwagen. Er bestaan eenvoudigere sporten qua transport. Hoe dan ook merk ik wel dat de paardensport in de lift zit, maar het blijft niet eenvoudig om de jongeren de stap naar LRV te laten zetten”

De Rodenbachruiters Roeselare bestempelen zichzelf als een familiale vereniging. “Ons motto is democratisch paardrijden”, aldus Martijn. “Daarom vragen wij geen inschrijvingsgeld aan de deelnemers. Dat zorgt er dan ook wel weer voor dat er geen prijzen te verdienen zijn. Het enige wat ze hier kunnen verdienen, zijn punten. Die zijn dan wel weer belangrijk om aan nationale tornooien deel te nemen.”

Gratis

Daarnaast is ook het publiek het volledige weekend gratis welkom. “We verwachten 5.000 toeschouwers en we voorzien ook gratis parking. Op die manier proberen we de paardensport nog meer in de kijker te zetten. Daarnaast past dit dan ook weer volledig bij ons motto.”

Eén ding is zeker: de Rodenbachruiters kijken reikhalzend uit naar het eerste weekend van juli. De voorbereidingen verlopen tot nu toe dan ook volledig naar wens. “Het weer is een heel belangrijke factor”, aldus Martijn. “Zes jaar geleden moesten we vier dagen voor het tornooi alles annuleren. Dit door de aanhoudende regen. Zo’n ramp willen we echt niet meer meemaken. Ik hoop dus op goed weer, maar het moet ook niet te warm zijn. Anders trekt West-Vlaanderen massaal naar de kust”, knipoogt Martijn.