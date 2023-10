Ruiter- en menroute in Bulskampveld heropend

Op woensdag 25 oktober stelden gemeente Beernem en Sport Vlaanderen de vernieuwde Ruiter- en menroute in het Bulskampveld voor. Sport Vlaanderen neemt de bevoegdheid van deze route over en wil nu ook inzetten op het sportieve karakter ervan.

“De missie van Sport Vlaanderen is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te brengen en houden”, vertelt Jesse Clarysse van Sport Vlaanderen. “Daarom leggen we samen met lokale besturen beweegroutes aan.”

De route is 22 kilometer lang. Aan de start bevindt zich de mooie nieuwe signalisatie. Het is nog maar de tweede officieel geopende route in West-Vlaanderen.

“80 procent van de route is onverhard”, voegt schepen van Sport Patricia Waerniers toe. “Dat is uniek in Vlaanderen. Beernem is dan ook een paradijs voor ruiters. Naast de Bulskampveldroute is er ook nog de Ryckevelderoute, die hopelijk binnenkort ook wordt aangepakt.”

Sport Vlaanderen en het gemeentebestuur gingen samen ook op zoek naar een peter of meter, die de route regelmatig controleert en eventuele problemen kan melden. Rik Desoete van manege Heirweghof neemt deze rol met veel enthousiasme op zich.