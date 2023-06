Ruiseledenaar Thijs Vandevondele pakt brons in Venray

Op zaterdag 10 juni behaalde Ruiseledenaar Thijs Vandevondele brons op het internationale tornooi van Venray in Nederland. Vijf jaar terug greep hij net naast een medaille en deze keer ging voor niets minder dan eremetaal.

“Op 23 april behaalde ik al goud op het Belgisch kampioenschap, wat het hoogtepunt was uit mijn voorlopige carrière”, vertelt de 32-jarige Thijs Vandevondele uit Ruiselede die brons pakte bij de -90kg. “Het volgende grote tornooi waar ik naar uitkeek was deze in Venray in Nederland. Daar kon ik 5 jaar terug nog vechten voor de derde plaats, maar verloor ik helaas die wedstrijd. Dit jaar ging ik er naartoe met als doel beter te doen dan de vorige keer, een medaille dus.”

Opvolging klaarstomen

“In 2021 kampte ik nog met een schouderblessure waar mijn vriendin, die kinesist is, mij in hielp om te revalideren en er terug te staan. Ik mag zeker tevreden terugblikken op mijn prestaties dit jaar.” Naast zelf trainen houdt Thijs er enorm van om de jeugdige judoka’s klaar te stomen. Hen trainen met het oog op een hogere gordel of een medaille op een wedstrijd geeft hem en de andere trainers in het trainerskorps veel voldoening. “Ik ben ook Secretaris in de club en met 140 leden zitten we zeker boven het gemiddelde in Vlaanderen. We mogen hierin dus niet klagen.”

“Jaarlijks komen vele nieuwe kinderen judo proberen. De hoeveelheid initiaties gaat heel vaak simultaan met resultaten van een Matthias Casse, of enkele jaren terug Dirk Van Tichelt op grote tornooien (EK, WK, Olympische Spelen). Hoe meer dit in beeld komt op TV of online, hoe sneller het ledenaantal stijgt. Met Matthias Casse zijn we dus nog wel goed voor vele jaren. Enkele judoka’s waar ik training aan geef, gaven al aan mij te willen opvolgen als Belgisch kampioen. We trainen hen er alvast keihard voor”, knipoogt Thijs. (RV)