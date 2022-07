Ruimere dojo voor judoclub

De Ardooise judoclub groeit en barst uit haar voegen. Juist daarom was er meer ruimte nodig en werd de dojo met de hulp van het gemeentebestuur uitgebreid.

Volgens voorzitter Koen De Vlieger groeide de club in de jongste jaren van 100 naar zowat 160 actieve leden. “Sommigen beginnen met judo van in het tweede kleuter en ze blijven op de judomat staan als kranige kraker. Judo is een sport voor elke leeftijd. Daardoor groeit de club en moesten wij uitbreiden. Net zoals de bouw van de eerste dojo werd deze uitbreiding gerealiseerd in samenwerking met de gemeente. In plaats van twee matten kunnen wij nu drie matten naast elkaar leggen en dat biedt onze judoka’s veel meer ruimte.”

“Het succes van de club? Wij rekruteren kinderen op vrij jonge leeftijd. Als je vijf bent, bieden we al aangepaste lessen. Bovendien zetten we in op recreanten en op leden die competitie willen doen. Onze club heeft al provinciale, Vlaamse en nationale kampioenen in de rangen.”

De dojo wordt hier intens gebruikt. De kleuters oefenen elke zaterdag van 10 tot 11 uur. Groep 1, vanaf het eerste leerjaar, oefent op woensdag vanaf 17.30 tot 18.30 uur en op zondag vanaf 9.30 uur. Groep 2, en dat zijn de gevorderden tot 14 jaar, volgt Groep 1 op. De gevorderden boven de 14 jaar en volwassenen krijgen hun beurt op woensdag vanaf 20 uur en op vrijdag om 19.30 uur.

Nieuwe voorzitter

Het bestuur bestaat uit voorzitter Koen De Vlieger, secretaris Lorenzo Verleye, trainer Paul De Deygere, penningmeester Pieterjan Vanlaecken, tornooiverantwoordelijke en jeugdafgevaardigde Wouter Depoorter en Lies Pinket, PR. “Ik ben nu zes jaar voorzitter en wil straks in schoonheid afscheid nemen. Pieter Remmerie is klaar om volgend jaar over te nemen.” (JM)