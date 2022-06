Rugbyclub Beernem start dameswerking

Sinds enkele weken beschikt de Beernemse rugbyclub over een dameswerking. De vereniging speelt daarmee in op de populariteit van ploegsporten bij vrouwen. Voorzitter Johannes Mortier hoopt in de komende twee tot drie jaar een volledige ploeg uit te bouwen.

Net voor de velden van de rugbyclub een verse lading graszaad kregen, organiseerde Rugbyclub Beernem een startmoment voor damesrugby. “Daar kwam heel wat volk voor langs en we zijn blij dat we nu van start kunnen gaan”, reageert Mortier.

“In augustus hervatten we de trainingen. We starten die ploeg voor dames op van niks, dus het zal even duren vooraleer we een volwaardige ploeg hebben. In de eerste wedstrijden moeten we wellicht samenspelen met andere ploegen uit de regio. Rugby is nog steeds een nichesport, maar daar komt stilaan verandering in.” Mortier merkt op dat teamsport voor dames sterk in de lift zit. Onder andere de populariteit voor vrouwenvoetbal zorgt mee voor die groeiende populariteit. Bovendien kan elke vrouw in de rugbysport aan de slag.

Uitdaging

“In een rugbyploeg heeft een snelle, vinnige speelster een even grote waarde als iemand die spierkracht kan uitspelen. Het is eigenlijk een sport voor iedereen die een uitdaging zoekt. Je maakt je best klaar voor een sport met hoge intensiteit waarbij je een ferme kick krijgt. Na één wedstrijd kan het vaak twee kanten op: ofwel stop je meteen, ofwel wil je nooit nog iets anders”, lacht hij.

Ook vanuit de Vlaamse overheid wordt rugby voor dames gestimuleerd. Voorlopig is er zelfs enkel een erkend topsportstatuut voor damesrugby en niet voor heren. “Met de huidige nationale ploeg maken we kans op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Maar uiteindelijk mikt Sport Vlaanderen op de volgende olympiade. Dat de topsporters het in onze sport goed doen, komt onze breedtesport alleen maar ten goede”, vertelt de voorzitter. “Het is altijd de bedoeling geweest om een brede club uit te bouwen en we vonden dat de tijd voor een damesploeg rijp was.” (AVH)

Info: www.rugbyclub-beernem.be