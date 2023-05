Rugbyclub Beernem met ambitie naar Regionale 1: “Rugby loopt door hun bloed”

De doelstelling van Rugbyclub Beernem is om tegen 2025 een middenmoter te zijn in Regionale 1. De eerste stap is gezet met het kampioenschap en de promotie naar die reeks. “Als club hebben we met 120 leden een brede basis om stevig te groeien.”

Voor Rugbyclub Beernem was het vorig seizoen al de bedoeling om te stijgen. De promotie naar Regional 1 werd toen nipt niet behaald. “Dit maakte onze ambitie in de voorbije competitie des te groter”, opent voorzitter Johannes Mortier. “Het was belangrijk voor het behoud van onze spelerskern. We zijn daar wonderwel in geslaagd.”

De promotie was sowieso belangrijk. RCB wilde hogerop. Regionale 2 is een reeks met startende clubs of zij die op hun retour zijn. “Onze tegenstanders waren gevarieerd. We hebben veel matchen met overtuigende cijfers gewonnen, andere waren nipt en een ontmoeting verloren. Onze doelstelling is volgend seizoen het behoud verzekeren om nadien te bevestigen en te verbeteren.”

Op 19 augustus is de startdag van het nieuwe seizoen. Men zet ondertussen verder in op de jeugd, met teams in alle leeftijdscategorieën. Hun prestaties zijn kwalitatief aan het groeien.

De U14 werd eerste in hun poule die na nieuwjaar werd gespeeld. “De uitblinkers, zowel bij deze ploeg als bij de U16, zijn er van het eerste uur. Rugby loopt stilaan door hun bloed. Dat is hoopvol voor de toekomst”, vindt Mortier.

Voor de jeugdploegen heeft RCB een samenwerking met de Brugsche RC, omdat het voor beiden moeilijk is om voor een team aan voldoende spelers te geraken. “Het is nu onze ambitie om de jongere jeugd tot twaalf jaar de komende twee seizoenen te laten werken naar een alleenstaande werking. Om dit te kunnen realiseren zijn er belangrijke facetten nodig: voldoende en kwaliteitsvolle trainers, een goed beheer van de teams en een degelijke communicatie. We zijn daar volop mee bezig. Dit alles moet werving makkelijker maken en onze jeugdwerking verstevigen.”

Damesploeg

Eind dit seizoen en komend seizoen gaat RCB extra inzetten op de werving van vrouwen. Er zijn nog niet voldoende speelsters om een team te vormen. “Onze dames die betrokken zijn en wekelijks trainen, willen we vanaf volgend seizoen speelkansen geven door bijvoorbeeld een samenwerking met een andere club. Bij de U14 en U16 zijn er enkele sterke meisjes die we in de toekomst willen laten doorgroeien in onze damesploeg. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om contactloos rugby te beleven met RugbyFit. Onze visie is een brede club uitbouwen, waar iedereen waardevol rugby kan beleven.” (ACR)