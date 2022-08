Ruben Vanhollebeke verovert in Rome de Europese titel G-boogschieten

Ruben Vanhollebeke en zijn echtgenote Kathleen Meurrens uit Jabbeke namen voor ons land in Rome deel aan de European Para Archery Championships, in de categorie Visually Impaired, een discipline die niet op het programma van de Paralympics staat. Voor Kathleen was het haar eerste groot tornooi op dit niveau. Ruben werd Europees kampioen, een titel die nog op zijn palmares ontbrak.

Ruben behaalde eerder dit jaar in Dubai de wereldtitel en toonde begin juli, door de Para Archery European Cup van Nove Mestro te winnen, dat hij op het EK tot de favorieten behoorde. Net als op Europese beker versloeg hij in Rome in de finale Christos Misos uit Cyprus met 6-0 nadat hij eerder in de kwartfinales met eenzelfde score Jordi Albiol Casellas uit Andorra naar huis stuurde.

© (Foto GF)

Ruben, die de kwalificaties won, bevestigde tijdens de finale zijn dominantie in de categorie VI1. De tweevoudig en regerend wereldkampioen en tevens wereldrecordhouder in kwalificatiepunten gaf de Cyprioot Misos geen kans. “Het was opnieuw een fantastische ervaring, de organisatie van het tornooi was super. Ondanks de zeer warme omstandigheden konden we onze cool bewaren en hebben we de finale gewonnen. Ik ben bijzonder tevreden over wat ik al bereikt heb in mijn carrière”, vertelt Ruben.

© (Foto GF)

Een dag eerder verloor Kathleen Meurrens in de kwartfinales van Orjales Vidal uit Spanje (4-6) in de categorie V2/3. “Ik was best zenuwachtig voor de start van de wedstrijd, maar heel benieuwd naar het verloop ervan. Ik ben zeer tevreden over mijn kwalificaties, waarin ik kalm bleef, ondanks het feit dat er andere mensen naast me ook aan het schieten waren.”

Kathleen en Ruben werden in Rome respectievelijk begeleid door Ann Sierens en Paul Remaut als de zogenaamde spotters, hun coaches. “Ik wil hen bedanken voor de steun”, klinkt de nieuwe Europees kampioen. “Alsook Myriam, de vrouw van Paul, die ons tijdens het zeer warme weer super verwend heeft, met heel veel water.”