Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke sterkste schutter op European Cup

Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke had begin dit jaar in Dubai zijn wereldtitel verlengd in het G-boogschieten in de categorie van de atleten met een visuele beperking. De voorbije week nam hij deel aan de European Cup Para-Archery in Nove Mesto in Tsjechië.

Hij was in de categorie blinden en slechtzienden (Visually Impaired, cat 1 of VI1) favoriet en geraakte ook moeiteloos met een score van 447 punten door de kwalificaties. Uiteindelijk won Ruben aan de zijde van Bruggeling Paul Remaut als zijn assistent met 6-0 het tornooi van Misos Christos uit Cyprus. “Het was de laatste test en een ideale voorbereiding voor het EK dat begin augustus in Rome plaatsvindt”, glundert Ruben.

Vanhollebeke heeft heel wat hulpmiddelen ter beschikking om hem te ondersteunen tijdens het boogschieten. Een sport die hij leerde kennen op school en reeds beoefend sinds 2005. Naast Paul Remaut als zijn spotter heeft hij als boogschutter altijd een statief bij.

“Die bepaalt de richting die we bij het inschieten regelen. Dan hebben we nog het balletje dat bovenaan het statief staat en vervolgens neem ik de juiste houding aan om te schieten”, aldus Vanhollebeke die naast een dubbele wereldtitel ook nog het wereldrecord op zijn naam staan heeft. Langs deze weg bedankt hij zijn sponsors om dit alles mee mogelijk te maken.

(ACR)