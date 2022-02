Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke naar Dubai om wereldtitel para-boogschieten te verdedigen

Ruben Vanhollebeke (44) uit Jabbeke heeft zich kunnen kwalificeren voor deelname aan het Wereldkampioenschap para-boogschieten, van 19 tot 27 februari in Dubai. Zijn grote doel is ooit eens deel te nemen aan de Paralympische Spelen, maar daarvoor moet het IOC de sport wel nog erkennen.

In zijn categorie of atleten met een visuele beperking zal Ruben zijn wereldtitel van in 2019 in ’s-Hertogenbosch (Nederland) verdedigen. “Hopelijk lukt dat. Ik leg de lat sowieso niet te hoog. Ik wil de druk op mijn schouders minimaliseren”, vertelt hij. “Ik zal er uiteraard alles aan doen om minstens met een medaille naar huis terug te keren.”

Meer druk en stress

Wie zijn tegenstanders worden, is onbekend. “De voorbije twee jaar hebben we elkaar niet meer ontmoet. Door de pandemie waren er zo goed als geen wedstrijden, zij het virtueel online. Maar dat is geen waardemeter”, vindt Ruben. “Thuis in je tuin. Je kan dat niet vergelijken met een officieel wereldkampioenschap. Maar het zorgt wel voor meer druk en stress dan in je vertrouwde omgeving.”

Schutters met een visuele beperking maken gebruik van een tactiel vizier (een metalen statief) dat ze met de kneukels mogen aanraken en waardoor ze ondersteuning krijgen bij het richten. Een persoon die achter de schutter staat, de spotter, vertelt hen hoeveel punten ze schieten en op welk uur van het centrale middelpunt de pijl zich bevindt, zodat de schutter kan bijsturen bij zijn volgende pijl.

Wereldrecord verbeterd

Ruben (lid van sportclub De Straffe Boog in Brugge) werd in Nederland wereldkampioen, nadat hij er het wereldrecord in zijn categorie scherper had gesteld. “De voorbije twee jaar heb ik die score ondertussen al enkele keren verhoogd. In Zelzate vorig zomer heb ik dat record naar 494 op 720 punten gebracht, of een Olympische ronde zoals dat heet, vanop dertig meter. Indoor staat het nu ook op mijn naam met 466 op 600 punten, vanop achttien meter.”

Dure trip

Ons land wordt op het WK overigens door twee boogschutters vertegenwoordigd. Piotr Van Montagnu (Ligue Handisport Francophone) zal in Dubai tevens deelnemen in compound men open. Een trip naar de stad in de Verenigde Arabische Emiraten kost Ruben aardig wat geld. “We hadden ondertussen een eetfestijn dat een mooi bedrag in het laatje bracht. Daarnaast heb ik mijn grote sponsor Arega, een farmaceutisch bedrijf uit Antwerpen. Plus tal van andere sponsors die mij financieel en of met materiaal steunen. Zonder hen zou ik er niet aan beginnen. Dubai kost mij 5.300 euro voor twee personen, voor mij en mijn fantastische coach Paul Remaut uit Brugge. Het lukt en het is leuk. Uiteraard blijven sponsors altijd welkom”, besluit Ruben Vanhollebeke die enkele maanden geleden éee van de opvallendste kandidaten was in het VTM-programma Belgium’s Got Talent. De wereldkampioen boogschieten zorgde toen voor een stunt door een appel van het hoofd van presentatrice An Lemmens te schieten. (ACR)