Ruben Vanhollebeke kroont zich tot wereldkampioen G-boogschieten

Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke heeft in Dubai zijn wereldtitel verlengd in het G-boogschieten in de categorie van de atleten met een visuele beperking.

Hij werd dat eerder al in 2019 in het Nederlandse ’s-Hertogenbosch nadat hij er en nadien ook het wereldrecord in zijn categorie wist te verbeteren. Dat was in Ingelmunster waar hij voorbije zomer zijn eigen score op 494/720 bracht. Zijn ambitie in Dubai was dan ook om zijn wereldtitel te verlengen.

Vanhollebeke, lid van de Brugse club De Straffe Boog, begon aan het tornooi met een goede score. Hij sloot donderdag de kwalificaties af met een eerste plaats met 457 op 720 punten. In de kwartfinales op zaterdag trof hij de Spanjaard Daniel Martin Anaya die met 6-0 werd opzij gezet. Ook met de Italiaan Daniele Piran kende Vanhollebeke weinig problemen: 6-2.

“Dit is een kers op de taart. De voorbije twee jaar hebben we er ondanks de pandemie hard voor gewerkt. Anderzijds was Covid voor mij wel een zegen. Ik heb veel kunnen trainen. Alle puzzelstukken vielen in elkaar. Zo ben ik zover geraakt.”

“Ik begon goed aan de kwalificaties en naarmate het tornooi vorderde kreeg ik meer vertrouwen. Als het moraal goed zit, ben je meer dan goed op weg. We hebben ons hier enorm geamuseerd. Het was leuk en ook wel warm. Tijdens de finale was het hier bijvoorbeeld 28 graden”, besluit Ruben Vanhollebeke als wereldkampioen.

Zaterdag volgde dan de finale tegen de Pakistaanse Ahmad Tanveer. En ook dit keer kwam Vanhollebeke niet in moeilijkheden en won hij aan de zijde van Bruggeling Paul Remaut als zijn assistent met 6-0 en greep zo opnieuw de wereldtitel in zijn categorie.

