Ruben Vanhollebeke goud, zijn vrouw Kathleen Meurrens schiet naar zilver op EK G-boogschieten

België is op het EK G-boogschieten twee medailles rijker. Jabbekenaar Ruben Vanhollebeke en zijn vrouw Kathleen Meurrens bezorgden ons land respectievelijk goud en zilver.

Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens konden zich op het Europees kampioenschap G-boogschieten beiden plaatsen voor de finale. De Jabbekenaar en zijn echtgenote hebben een visuele beperking en waren gebrand op een medaille op het EK dat een eerste keer in een multidisciplinaire competitie met tien G-sporters werd gebracht, op Kop Van Zuid in het centrum van Rotterdam.

Ruben Vanhollebeke (46) kon eerder dit jaar in Pilsen (Tsjechië) zijn wereldtitel niet verlengen en moest er tevreden zijn met brons. Op het EK wilde hij in navolging van vorig jaar dan ook een nieuwe titel in de categorie Vl1. Hij begon alvast goed in de kwalificaties, met een nieuw wereldrecord van 496 punten stootte hij door naar de halve finale en uiteindelijk de finale. In die eindstrijd ging hij het duel aan tegen de Christos Misos die hij vorige maand nog versloeg op het WK in strijd om de derde plaats.

Kleine details

Ook dit keer was Vanhollebeke te sterk voor de Cyprioot. Hij won met 7-1. Ruben demonstreerde opnieuw dat talent met hard werken wordt beloond. “Deze overwinning behalen op deze locatie is uniek. Sinds ik brons behaalde op het WK hebben we hard gewerkt aan de kleine details. Daardoor kwam ik met een goed gevoel naar Rotterdam.”

Bij de vrouwen, zij het in de gemengde categorie Vl2/3, plaatste Ruben zijn echtgenote Kathleen Meurrens zich tevens voor de finale. Zij verloor die echter van de Italiaan Daniele Piran met 6-2. “Ik ging voor winst in de finale” laat Kathleen weten. “Ik wou tevens vermijden om geen score op het bord te hebben… Met 3-6 ben ik tevreden. Ik ben erg gelukkig dat ik op het podium sta.” (ACR/ GF)