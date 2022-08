Ruben Vanhollebeke en zijn echtgenote Kathleen Meurrens zijn klaar voor het EK G-boogschieten

Ruben Vanhollebeke (45) en zijn vrouw Kathleen Meurrens (36) uit Jabbeke vertegenwoordigen ons land op de European Para Archery Champignonships in Rome die tot 8 augustus in Rome plaatsvinden.

Ruben, ondertussen 18 jaar binnen zijn sport actief en regerend wereldkampioen in de categorie Visually Impaired 1, rekent op de Europese titel. Kathleen wil vooral ervaring opdoen, op haar eerste grote internationale wedstrijd.

Aan het EK G-boogschieten nemen 106 boogschutters uit 26 landen deel. Het echtpaar vormt twee van de drie atleten die daar voor België uitkomen. Ruben Vanhollebeke liet begin juli al zien dat hij in bloedvorm steekt door de Para Archery European Cup van Nove Mestro te winnen. Zijn ambitie is duidelijk. Als een tweevoudige wereldkampioen en houder van het wereldrecord (494 op 720 punten) gaat hij voor de Europese titel die nog niet op zijn palmares staat. “De concurrentie daar is een beetje met het wereldniveau vergelijkbaar. De Amerikaanse Janice Walth is er niet bij. Voor het overige moet ik in de voorafgaande selectie zo koel als een kikker zijn. Die drie pijlen tijdens de eliminaties bepalen het verdere verloop van het tornooi.”

Eerste groot buitenlands tornooi

Het echtpaar traint zowel in de Straffe Boog in Brugge als in de Sint-Sebastiaangilde in Oostende. Kathleen kreeg uiteraard de microbe te pakken van haar echtgenoot. In tegenstelling tot haar partner is ze rechtshandig. “Ik ben nu zo’n acht jaar bezig. Ruben zorgde voor de nodige motivatie om steeds door te zetten”, vertelt ze. “Het EK wordt mijn eerste groot buitenlands tornooi. In de eerste plaats voor de ervaring. In België ben ik een slechtziende schutter. In het buitenland is er nog een internationale classificatie nodig en ben ik benieuwd of ik dan in diezelfde categorie zal mogen deelnemen.”

Ruben is actief in B1 – of volledig blind. Kathleen is B2 of B3, een categorie waar er nog een visus mag worden gebruikt of wat je nog ziet om bijvoorbeeld je pijl op te leggen of het aantrekken van de boog. “Als je het doel van dertig meter afstand ziet, kan je daar nog op mikken. Dit hangt af van persoon tot persoon.”

Nationaal record

Kathleen was dit jaar al goed voor een nationaal record: 1018 op 1440 punten. “Dit was binnen de FITA wat niets te maken heeft met het EK”, weet Ruben. “In Rome schieten we op een score van maximum 720 punten. Kathleen haar prestatie daar ligt op circa 450 punten.”

Omdat ze van Ruben zoveel gewend zijn, verwachten ze van mij misschien hetzelfde

Het schutterskoppel is beroepshalve actief in de sociale sector. Ruben is van opleiding meubelmaker-schrijnwerker. Eens hij het zicht helemaal verloor, ging hij naar SOBO in Brugge, waar hij nu als een hobbykok in de grootkeuken de handen uit de mouwen steekt. Kathleen, van Gentse origine, is in het Helan ziekenfonds in Sint-Andries werkzaam. Het boogschieten voor blinden en slechtzienden is voorlopig nog niet erkend voor de Paralympics en hierdoor financieel niet gesteund door G-Sport Vlaanderen. “Die federatie doet binnen de mogelijkheden wel hard hun best. Normaal gezien komt G-Archery in 2028 als een demonstratiesport naar voor in Los Angeles. Ondertussen zijn wij richting de wereldfederatie aan het lobbyen. We zijn ons aan het profileren. Tonen dat we binnen onze sport geen sukkelaars zijn”, klinkt Ruben. Dat kost veel tijd en centen. Het echtpaar bekostigt hun EK-deelname zelf. “Ik heb enkele bescheiden sponsors, waarvan Arega Pharma een belangrijke is. En in oktober houden we ons traditioneel eetfestijn.”

Kathleen en Ruben worden in Rome respectievelijk begeleid door Ann Sierens en Paul Remaut als de zogenaamde spotters, hun coaches. Dat Kathleen deelneemt als de partner van de wereldkampioen zorgt voor een extra drijfveer, maar wellicht ook voor wat druk. “Omdat ze van Ruben zoveel gewend zijn, verwachten ze van mij misschien hetzelfde. Langs de andere kant hoop ik dat ik geen stress veroorzaak bij mijn man. Hij is steeds gewend om alleen te gaan, zij het met Paul als zijn assistent. Ruben moet zeker niet met mij inzitten. Ik ga sowieso mijn best doen en we zien wel waar het eindigt.” (ACR)