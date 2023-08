Ruben Vanhollebeke breekt eigen wereldrecord en plaatst zich voor finale op EK G-boogschieten in Rotterdam

Ruben Vanhollebeke heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het EK G-boogschieten in het Nederlandse Rotterdam in de categorie VI1 voor sporters met een visuele beperking. Tijdens de kwalificaties brak Vanhollebeke zijn eigen wereldrecord door een score van 496 punten te behalen.

In de halve finales klopte de titelverdediger de Andorrees Jordi Albio Casselas met een droge 6-0 score. In de finale zaterdagochtend gaat hij het duel aan met de Cyprioot Christos Misos. De Jabbekenaar klopte Misos vorige maand nog op het WK G-boogschieten in de strijd om het brons. “Ik zal proberen gefocust te blijven, maar vooral te genieten”, blikte Ruben vooruit. “Wat het resultaat betreft, zullen we zien, maar ik ga alles geven om goud te behalen.”

Ook z’n vrouw in finale

Kathleen Meurrens. © Archief ACR

Bij de vrouwen in de categorie VI2/3 plaatste Kathleen Meurens, de vrouw van Vanhollebeke, zich ook voor de finale. Na een derde plaats in de kwalificaties versloeg ze in haar halve finale de Italiaanse Giovanni Vaccaro ook met 6-0. “In het begin was ik een beetje nerveus omdat dit mijn eerste wedstrijd op dit niveau was”, reageerde Meurrens op haar kwalificatie. “Maar ik kon mij ontspannen en ik schoot beter dan gisteren. In de finale morgen zal ik alles geven en ga ik voor goud.” Zaterdagmiddag staat ze in de finale tegenover Daniele Piran, een tweede Italiaanse.