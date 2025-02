Ruben en Kathleen zoeken financiële steun voor deelname aan WK: “Federaties komen niet tussen”

Zuid-Korea is het mekka voor het handboogschieten. Daar vindt in september het WK voor blinden en slechtzienden plaats. Het echtpaar Ruben Vanhollebeke en Kathleen Meurrens gaat daarheen. Om het hoge financiële plaatje te drukken zoeken zij naar sponsoring.

Always Earned, Never Given staat er op het bord in de woonkamer waaraan de vele medailles van het echtpaar hangen. Ruben Vanhollebeke (47) en Kathleen Meurrens (38) willen daar nog medailles aan toevoegen. Hun hoofddoel dit jaar is de deelname aan het tweejaarlijkse WK in Gwangju (Zuid-Korea), van 22 tot 28 september. Ruben behaalde eerder al de wereldtitel in 2019 (’s Hertogenbosch) en 2022 (Dubai). “Tijdens mijn laatste WK-deelname in Pilzen was er brons, zij het toen in moeilijke omstandigheden na het overlijden van mijn vader. Ik ga in Zuid-Korea resoluut voor het hoogst haalbare. Kathleen hoopt na zilver op het EK op een eerste WK-medaille.”

Maar de deelname en de reis naar Zuid-Korea kosten aardig wat geld. “Met onze begeleiders Paul Remaut en Ann Sierens erbij moeten we met onze vzw Blinde Doeltreffer duizenden euro’s ophoesten. 7.500 euro voor de vliegtickets, met daarbovenop nog de kosten voor onze inschrijving en het hotel. De federaties komen daarin, zolang we paralympisch niet erkend zijn, niet tussen. Zelfs onze Belgische uitrusting moesten we zelf aankopen.”

Monovolume

Om wat extra geld in het laatje te brengen organiseert de vzw op 7 en 8 juni in Jabbeke opnieuw een groots tornooi en op 11 en 12 oktober het jaarlijkse eetfestijn in Sarkoheem in Zerkegem. “SSA Archery uit Oostende is een firma die ons steunt in al ons materiaal, ervoor zorgt dat we op zo’n tornooien niets tekortkomen. We dragen hen en de andere sponsors een zeer warm hart toe. Alle steun is dus welkom. Daarnaast zijn we op zoek naar een monovolumewagen om ons gemakkelijker naar tornooien in binnen- en buitenland te kunnen verplaatsen en om aan meer wedstrijden te kunnen deelnemen.” (ACR)

Info: 0499 84 84 15 – blindedoeltreffer@gmail.com