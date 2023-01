Ruben Blommaert schaatst met Alisa Efimova een sterk EK-debuut

Bruggeling Ruben Blommaert, die voor Duitsland uitkomt, en zijn schaatspartner Alisa Efimova, die zeven jaar jonger is, namen deel aan het EK kunstschaatsen in het Finse Espoo. Na het korte programma eindigden ze zelfverzekerd als derde. Het duo kon de dag nadien in de kür op muziek die derde stek niet behouden en viel terug naar de vierde plaats. Maar het was voor beiden toch een succesvol gezamenlijk EK-debuut. Blommaert en Efimova eindigden met een totaal van 173,66 punten. De titel ging naar het Italiaanse duo Sara Conti en Niccolo Macii (195.13). Hun landgenoten Rebecca Ghilardi en Filippo Ambrosini grepen de tweede plaats (186,96). De derde trede van het podium ging naar het Duitse duo Annika Hocke en Ronald Kunkel (184.26).

De 30-jarige Blommaert schaatste de voorbije jaren reeds met verschillende partners en behaalde de achtste plaats op de Europese kampioenschappen in 2016 met Mari Vartmann en in 2018 met Annika Hocke. In Finland was Blommaert, die pas na de zomer vorig jaar samen met Efimova het ijs op ging, dus goed voor zijn beste resultaat. Omwille van de oorlog in Oekraïne mochten de drie Russische koppels die vorig jaar alle medailles wonnen op het EK niet starten.

Bedoeling van Blommaert, herstellend van de griep waardoor hij niet aan de Duitse kampioenschappen in Oberstdorf kon beginnen, was om zich op het EK samen met Efimova te kwalificeren voor het WK in Tokio, op 22 en 23 maart. Ze eindigden als tweede Duits paar in Finland. Het is nu afwachten wat de federatie over hun eventuele deelname zal beslissen. (ACR)