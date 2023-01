Ruben Blommaert neemt deel aan EK kunstschaatsen: “Alle andere paren heb ik al eens kunnen verslaan”

Vanaf maandag 23 januari vindt in Helsinki een week lang het EK kunstschaatsen plaats. Uit ons land is er de deelname van Loena Hendrickx. In het paarrijden is het uitkijken naar de prestatie van Bruggeling Ruben Blommaert die voor Duitsland uitkomt.

Ruben Blommaert heeft met Alisa Efimova een nieuwe schaatspartner en de ambitie om de Winterspelen in 2026 te halen. Zij woonde in Finland en schaatste in het verleden voor Rusland en doet dat nu voor Duitsland, al was het tot na de zomer vorig jaar wachten vooraleer het duo aan internationale wedstrijden mocht meedoen. Dat was de Nebelhorn Trophy in Obersdorf waar de Bruggeling woont en traint. Het duo behaalde meteen een zilveren medaille.

Grand Prix

Twee maanden later volgde opnieuw een tweede plaats tijdens de Grand Prix in Espoo, nabij Helsinki in Finland. “Dat was beter dan verwacht. Een deelname aan zo’n Grand Prix kan pas als je hoog op de wereldranglijst staat. Omdat we nog niet gestart waren, maakten we daar geen deel van uit. We kwamen wel op de reservelijst. Het was mijn beste resultaat ooit. Ik had op zo’n Grand Prix – dit was mijn tiende deelname – nog nooit een medaille behaald”, weet Blommaert.

Het EK vindt op dezelfde ijsbaan in Espoo plaats. “Alisa is opgegroeid in Finland. Het is voor haar wat thuiskomen. Familie en vrienden zullen er zijn.”

Adrenaline

Blommaert was tijdens de jaarwisseling ziek en miste daardoor het Duitse kampioenschap. Hij kon pas beging vorige week opnieuw de trainingen opstarten. “De elementen die we willen brengen zijn er. Het was vooral aan de conditie werken. En als we ter plekke zijn en de adrenaline er is, zal het gemakkelijker lopen dan op training.”

“We zijn met zes paren die in aanmerking komen voor de top drie”

Op het EK zijn er volgens Blommaert niet echt superparen aanwezig en ook de Russen zijn er niet. “Alle andere paren die meedoen heb ik in mijn carrière al eens kunnen verslaan. Op papier behoren wij dan ook tot de kandidaten om bovenin te eindigen. We zijn met zes schaatsparen die in aanmerking komen voor de top drie. Het zal van de vorm van de dag afhangen wie op dat moment het best presteert. Maar eigenlijk is alles mogelijk”, besluit Blommaert die bij een knappe prestatie op het EK zijn aanzien in de schaatswereld groter kan maken.

(Alain Creytens)