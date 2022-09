Ruben Blommaert grijpt zilver met nieuwe schaatspartner

Ruben Blommaert behaalde met zijn nieuwe schaatspartner Alisa Efimova meteen een tweede plaats in hun eerste internationale wedstrijd. De wedstrijd, de Nebelhorn Trophy, had in Obersdorf plaats waar de Bruggeling woont, traint en uitkomt voor Duitsland. Het nieuwe schaatspaar eindigde met twee punten voorsprong op hun teamgenoten Robert Kunkel en Annika Hocke. Zij is een voormalige schaatspartner van Blommaert.

Ruben Blommaert (30) nam deel aan de Olympische Winterspelen in 2018 en kon na meer dan twee jaar voorbereiding opnieuw internationaal het ijs op, samen met Alisa Efimova in hun trainingsfaciliteit in Obersdorf. Efimova (23) is geboren in Finland, schaatste eerder voor Rusland en kreeg in mei groen licht om samen met Blommaert voor Duitsland uit te komen. Zij woont sinds twee jaar in de Allgäu, in het zuiden van Duitsland, en voelt zich daar nu thuis. Ze heeft overigens goede herinneringen aan de Nebelhorn Trophy: ze won in 2018 de paarschaatswedstrijd in Oberstdorf met haar voormalige partner Alexander Korovin.

Op die internationale wedstrijd eindigden Blommaert en Efimova (186,17 pt.) vrijdag na het Canadese duo Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (192.74 pt.). Het doel van het seizoen van de Bruggeling is om deel te nemen aan de Wereld- en Europese Kampioenschappen. Voor de EK’s in Espoo (Finland; 23 t/m 29 januari 2023) en de Wereldkampioenschappen in Saitama (Japan; 20 t/m 26 maart 2022) heeft de Duitse Schaatsunie twee startplaatsen in het parenschaatsen. “Qua sfeer is Japan een andere wereld. Er zijn kunstschaatsers als supersterren. Daar wil ik heen”, vertelt Blommaert enthousiast aan de Deutsche Eislauf-Union. Het doel op lange termijn is deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan (Italië).

In de freestyle op het ijs slaan Blommaert en Efimova nieuwe wegen in met de tracks ‘Private Investigations’ van Dire Straits en ‘Sold My Soul’ van Two Wooden Stones. In hun eerste seizoen willen de duoschaatsers vooral één ding: opgemerkt worden en herinnerd worden. Het koppel heeft het klassieke korte programma van vorig jaar behouden. Als nieuw element tonen zij de triple throw flip in de kür, die ze afgelopen zomer voor het eerst deden. “Ik vind het cool dat ik in de twee jaar zonder wedstrijd een nieuw springelement heb geleerd, het was belangrijk om daar ook op te focussen”, besluit Alisa Efimova die met Ruben Blommaert alvast goede start maakte aan het postolympische seizoen. (ACR)